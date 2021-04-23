XML dosyası nedir ve nasıl açılır? .xml dosyası açma işlemi ve program önerisi

XML dosyası genel olarak özel etiketler ile uygulamaya koyulan düz metin bazı yazılardan oluşur. Bu sebeptendir ki açması bir hayli kolaydır. Açması her ne kadar kolay olsa da bazı ek uğraşlar gerektirebilir. Bunlar için ek programlar indirilmesi de söz konusudur. Bu konuda oldukça fazla sayıda seçenek yer almaktadır.

XML Dosyası Nedir Ve Nasıl Açılır?

XML dosyası dünya üzerinde ilk olarak W3C adlı bir şirket tarafından kullanılmıştır. Temel olarak amacı da insanların okumasının yanında makinelerin diline de hitap etmesidir. Bunu başaran bir yazılım ile piyasaya sürülmüştür. XML dosyası kullanımı ardından bilgilerin eksiksiz olarak yedeklenmesini ve tekrar depolanmasını da sağlar. Aslında XML dosyası herkesin bildiği HTML dosyasının gelişmiş versiyonudur.

HTML dosyası içerisindeki verileri sunmaya programlıdır. XML dosyası ise bunların depolanması için geliştirilmiştir.

XML dosyası açma işi en basit bir metin belgesi açma uygulaması ile açılabilir. Fakat bu durumda XML dosyası içerisindeki veriler en sağlıklı şekilde görülmeyebilir. Fakat buna rağmen kullanmada gayet kullanışlıdır. Microsoft'un uygulaması olan Notepad ile de uygundur. Bunun için XML dosyası üzerine sağ tıklayıp birlikte açın ardından seçilmelidir.

XML Dosyası Açma İşlemi İçin Ek Programlar Nelerdir?

XML dosyası kullanmak ve hatta onu düzenleme bazı yollar ile mümkündür. Örneğin bir program yerine sadece bu hizmeti veren editör siteler her daim mevcuttur. Onlardan bazıları şu editörlerdir:

Oxygenxml.com

CodeBeautify.net

Xml-copy-editör.sourceforge.net

XMLGrid.net

xmlblueprint.com

Tüm bu editör siteler oldukça fazla sayıda kullanıcıya sahiptir. Bu düzenli kullanıcılar da bu editör sitelerin güvenilirliği hakkında bilgi verir. Bu editör siteler isminden de anlaşılacağı üzere düzenleme de yapabilir. Yani herhangi bir XML dosyasını en iyi şekilde düzenleme mümkündür. Yapılması gereken sadece XML dosyasını seçip bu sitelerden birisine bırakmaktır. Ardından XLM uzantılı her bir dosya burada en iyi şekilde düzenlenebilir.