XMAGE 2024 Mobil Fotoğrafçılık Sergisi İstanbul'da yapıldı

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Sergi, aralarında Çin Büyükelçiliği Başkonsolos Yardımcısı Shang Jian ve İstanbul Belediyesi Turizm Müdürü Hüseyin Gazi Coşan’ın da bulunduğu çok sayıda önemli davetliye ev sahipliği yaptı. Başkonsolos Yardımcısı Jian, “Bu sergi, Çin ve Türkiye arasındaki kültürel ve yaratıcı bağları güçlü bir şekilde ortaya koymakta, teknoloji ve sanatın uluslarımızı birleştirmedeki dönüştürücü gücünü sergilemektedir” dedi. Hüseyin Gazi Coşan ise sergi hakkında, “Huawei'nin "XMAGE Global Fotoğrafçılık Sergisi"ni İstanbul'da gerçekleştirmesi, şehrimizin kültür ve sanat merkezinin evrensel çalışmalarını bir kez daha vurguluyor. İstanbul, yüzyıllardır hikayelerin ve kültürlerin buluşma noktasıdır. Onun karesi, geçmişiyle bugünü birleştiren bir köprü, yaratıcı bir ilham kaynağı. Bu serginin, ‘Kalpleri Isıtan Bir Dünya’ yaklaşımıyla, insanlığın ortak hikayelerini ve çeşitli kutlamalarını son derece anlamlı” ifadelerini kullandı.

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Serginin küratörü Attila Durak, mobil fotoğrafçılığın hayatın anlarını yakalamak için paha biçilmez bir araç olduğunu söyleyerek, “Mobil fotoğrafçılık, etrafımızdaki dünyayı görme ve belgeleme şeklimizi değiştirdi. Bir zamanlar sıradan olan şey artık teknolojinin yaratıcılıkla buluştuğu sanatsal ifade için bir tuval. Bu sergideki görüntüler, mobil fotoğrafçılığın ne kadar ilerlediğini ve gündelik anları zamansız bir sanata dönüştürdüğünü kanıtlıyor” diye konuştu.