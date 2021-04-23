XLSX dosyası nedir ve nasıl açılır? .xlsx dosyası açma işlemi ve program önerisi

Excel 2007 ve Office 2007 vasıtasıyla oluşturulmuş durumda olan dosyalar .XLS yerine .XLSX dosya uzantısını kullanırlar.

XLSX Dosyası Nedir?

XLSX dosyaları, Microsoft Excel ve Microsoft Office uygulamalarında bulunan bir tür elektronik tablo yazılımı olarak karşımıza çıkmaktadır. XLSX dosyaları, çalışma sayfaları üzerinde depolanan, çalışma kitaplarında muhafaza edilen, birden fazla çalışma sayfasını içeren dosyalar olan hücrelerde bulunan verileri düzenleyici rol oynar. XLSX dosyaları içeriğinde hücreler, satır ve sütunlarla yerleştirilmiş durumdadır. Ayrıca stilleri, biçimlendirmeyi, matematik işlevlerinin yanı sıra pek çok şeyi içerebilir.

XLSX Dosyası Nasıl Açılır?

Bir bilgisayarda XLSX dosyalarını açabilen nitelikte bir program yüklü durumda değil ise bu durumda bilgisayarda bulunmakta olan XLSX dosyaları, herhangi bir işe yarar bir nitelik taşımayacaktır. Bu dosya türünün açılabilmesi için bilgisayarda XLSX dosyasını tanıyabilecek ve açma işlemini gerçekleştirebilecek belirli bir programın varlığına gereksinim söz konusudur.

XLSX Dosyası Açma İşlemi

Bir XLSX dosyasını açma işlemini gerçekleştirmek için, Microsoft Office Uyumluluk Paketi, düzenleme uygulamasını açmak gerekmektedir. Bunun için ve Excel’in eski bir sürümü kullanılıyor ise XLSX dosyalarının kaydedilmesi gerekir.

Eğer XLSX dosyasını düzenleme niyeti söz konusu değil ise ve sadece görüntülenmesi isteniyor ise ücretsiz olarak bilgisayara Microsoft Office Excel Viewer uygulaması yüklemesi yapılabilir.

Bunun için yapılması gerekli olan tek işlem XLSX dosyasından yazdırma ve kopyalamak olacaktır.

XLSX dosyalarını Google E-Tablolar ve Zoho Dokümanlar ile de ücretsiz olarak açıp düzenleme imkanı söz konusudur. Bu işlem XLSX dosyalarını açmanın iki farklı yolunu oluşturmaktadır. Bu yöntemi denemek dosya üzerinde herhangi bir değişiklik işlemini gerçekleştirmeden önce XLSX dosyasını web sitesine yüklemeyi gerektirmektedir.

Eğer bilgisayarda Chrome web tarayıcısı kullanımı söz konusu ise XLSX dosyaları içindeki bu dokümanlar, E-Tablolar ve Slaytlar için Office Düzenleme işlemini bir eklenti olarak yükleyebilir. Bu durum ise XLSX dosyalarının doğrudan tarayıcı üzerinde açılması ve düzenlenebilmesi işleminin yapılmasına olanak tanır. Bu sayede yerel konumdaki bir XLSX dosyasını Chrome tarayıcısına ​​sürükleyerek yahut önce indirmek mecburiyetinde kalmadan İnternet ortamında açılmasını sağlar.

XLSX Dosyası Açma Programı

XLSX dosya türlerini standart hale bir geldiği için, bu dosyaları farklı platformlarda pek çok uygulamada açmak mümkün olmaktadır. Windows, Microsoft Office 2007 yahut daha yeni bir kopyası olmadığı sürece yerel olarak açılabilir olmasa da, bu türdeki dosyaları açmak için Apache OpenOffice ya da LibreOffice gibi bir üçüncü taraf açık kaynaklı olan uygulamalar ile açmak mümkün olmaktadır.