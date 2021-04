XLS dosyası nedir ve nasıl açılır? XLS dosyası açma işlemi ve program önerisi

XLS Microsoft Office programlarında kullanılan bir dosya uzantısı işlevi görür. Bu uzantıya sahip dosyaları açmak ve kullanmak için uygulanması gereken farklı yöntemler mevcuttur.

XLS Dosyası nedir?

Birçok kişinin çok ileri seviyede kullandığı programlardan biri Excel programıdır. Excel programı; Microsoft Office programlarının bir parçasıdır ve hesaplama, tablo çıkarma, veri işleme gibi amaçlarla kullanılır. Çok sayıda farklı disiplinden insanın kullanımına uygun olan Excel programında kullanılan dosyalar ise .xls uzantısı ile kaydedilirler. İşte dosyalarda bulunan .xls uzantısı, o dosyanın bir excel dosyası olduğunu ve dolayısıyla Excel programında kullanılabileceğini anlamamızı sağlar.

XLS Dosyası Nasıl Açılır?

Bilgisayarlarda ve her türlü elektronik cihazda bulunan farklı uzantılara sahip dosyalara farklı programlarla ve uygulamalarla birlikte kullanılırlar. Bilgisayarlardaki programlar dosyaların uzantıları ile doğrudan ilişki halindedirler. Yani her farklı uzantıya sahip dosyayı her programda açıp işleyemeyiz. Çünkü her programın kendine göre bir veri işleme sistemi vardır ve her program spesifik uzantılı dosyalarla birlikte çalıştırılabilirler.

Excel programı .xls uzantılı dosyaları açmak ve işlemek için kullanılan bir programdır. Excel programında işlenen veriler .xls uzantılı halde kaydedilirler. Dolayısıyla bilgisayarlarda bulunan .xls uzantılı dosyalar Excel programında açılabilirler. Excel programını kullanarak .xls uzantılı dosyaları açmak için yapılması gereken dosya üzerine çift tıklamaktır. Bu şekilde direkt olarak seçilen dosya Excel programında açılacaktır.

XLS Dosyası Açma İşlemi ve Program Önerisi

.xls dosyaları Microsoft Excel ile bağıntılı olan dosyalardır. Bu dosyaların açılabilmesi için bilgisayarda yüklü bir Excel programının bulunması gerekir. Excel programı bulunmayan bilgisayarlarda .xls uzantılı dosyaları açmak için Microsoft Office'in online özelliklerinden de faydalanılabilir. Chrome tarayıcısına eklenti olarak yüklenebilen Microsoft Office programları üzerinden .xls dosyaları çalıştırılabilir.