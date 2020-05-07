Xioami'den tüm kullanıcılarını ilgilendiren önemli açıklama

Xiaomi'nin resmi internet sitesinde yapılan açıklama şöyle:

Xiaomi’nin Web tarayıcılardan veri toplama ve depolama süreçleri ile ilgili gizlilik politikaları hakkında sosyal medyada çeşitli tartışmalar yapıldığını görüyoruz. Tarayıcı ürünlerimizde kullanıcı gizliliği ilgili korumaların daha da artırılmasıyla ilgili bir açıklama yapmak istiyoruz.

Google Play'de ön yüklü Mi Browser, Mi Browser Pro ve Mint Browser dahil olmak üzere tarayıcı ürünlerimiz için yazılım güncellemerimiz Google Play'de mevcut.

Bu yazılım güncellemeleri, her iki tarayıcıda tüm kullanıcıların gizli modda toplu veri toplama özelliğini açmalarını ve kapatmalarını sağlayan bir seçenek içeriyor.

Son birkaç gündür ürün ve hizmetlerimizin genel kullanıcı deneyimini daha da geliştirebilmemizi sağlamak için gösterdiğiniz ilgi, öneri ve özveri için teşekkür ederiz. Tüm kullanıcılara birinci sınıf güvenli hizmetler ve ürünler sağlama hedefimiz göz önüne alındığında, Xioami ile kendi verilerini paylaşma konusunda kullanıcılara verdiğimiz kontrolü daha da güçlendirme çalışmalarımız kapsamında bir sonraki Mint Browser ve Mi Browser yazılım güncellememiz, her iki tarayıcıdaki tüm kullanıcıların toplu veri toplamayı açıp kapatabilmeleri için gizli modda bir seçenek içerecek.

Bu işlevselliğin, toplu verileri tanımlanamayan bir biçimde tutma yaklaşımımızla birlikte, yasal gerekliliklerin ötesine geçtiğine ve şirketimizin kullanıcı gizliliğine olan bağlılığını gösterdiğine inanıyoruz.

Her zaman olduğu gibi Xiaomi olarak, kullanıcılarımızı ürün geliştirme süreçlerimize katılmaya davet ediyoruz. Kullanıcılardan gelen geri bildirimleri dinlemek ve Xiaomi'nin geleceğinde bu geri bildirimlere yer vermek en başından bu yana şirketimizin en çok önem verdiği konulardan biri olmuştur.

Xiaomi, daha önce de Forbes'ta yayınlanan ve şirketin gizlilik politikalarıyla ilgili makaleye de yanıt verdi:

Xiaomi olarak, Forbes'ta geçtiğimiz günlerde yayınlanan makale bizi hayal kırıklığına uğrattı. Veri gizliliği politikalarımız ve gizlilik ilkelerimizle ilgili olarak yürüttüğümüz iletişimi yanlış anladıklarını düşünüyoruz. Xiaomi'nin kullanıcı gizlilik ve internet güvenliği birinci önceliğe sahiptir. Yerel yasalara ve regülasyonlara kesinlikle uyduğumuzdan eminiz. Bu talihsiz yanlış yorumlama konusuna netlik getirmek için Forbes'a ulaştık.

Xiaomi olarak Forbes tarafından gizlilik politikalarımızla ilgili olarak yayınlanan makaleyi inceledik. Bu makalenin gerçekleri temsil etmediğine inanıyoruz. Xiaomi için kullanıcıların gizliliği ve güvenliği en önemli önceliktir. Faaliyet gösterdiğimiz ülkelerdeki ve bölgelerdeki gizliliği koruma yasalarına ve regülasyonlarına kesinlikle uyarız. Bu makalede yer alan gerçek dışı ifadelere yönelik olarak şunları açıklığa kavuşturmak istiyoruz:

1. Faaliyet gösterdiğimiz tüm pazarlarda mümkün olan en iyi kullanıcı deneyimini sunmak, işletim sistemi ve çeşitli uygulamalar arasındaki uyumluluğu artırmak için kullanıcıların vermiş oldukları açık onay dahilinde kullanım bilgilerini kullanıcı kimliğini koruyacak şekilde toplarız. Ayrıca, tüm sürecin anonim ve şifreli olmasını sağlarız. Toplanan kullanım istatistikleri şirket içi analizler için kullanılır ve kişisel olarak tanımlanabilir hiçbir bilgi bu verilerle hiçbir şekilde ilişkilendirilmez. Bu, tüm dünyada şirketler tarafından çeşitli ürünlerin genel kullanıcı deneyimini geliştirmek ve aynı zamanda kullanıcı gizliliğini ve veri güvenliğini korumak üzere benimsenmiş ortak bir çözümdür.

2. Xiaomi, bilgileri sektör tarafından çok iyi bilinen ve yaygın olarak kullanılan genel bulut altyapısında saklar. Yurtdışı hizmetlerimizden ve kullanıcılarımızdan gelen tüm bilgiler, yerel kullanıcı gizlilik koruma yasalarına ve düzenlemelerine harfiyen uyan çeşitli yurtdışı pazarlarında konumlanan sunucularda saklanır.

3. Makale yayınlanmadan önce, makaleyi hazırlayan gazeteci, bize çeşitli sorular yöneltti. Xiaomi olarak, teknolojimiz ve gizlilik politakalarımızla alakalı tüm bu sorulara tam bir şeffalıkla ve ayrıntılı bir şekilde yanıt verdik. Ancak, yayınlanan bu makalenin gazeteci ile aramızdaki iletişimin içeriğini ve gerçekleri doğru bir şekilde yansıtmadığına inanıyoruz. Makalenin yayınlanmasından sonra aynı gazeteciyle daha fazla açıklamada bulunmak için tekrar iletişime geçtik ve şu anda veri güvenliğinin nasıl sağlandığı ve işlendiğine dair görüşmelerimiz devam ediyor. Bu görüşmelere paralel olarak Xiaomi'nin blog sayfalarında aynı bilgileri herkese açık bir şekilde paylaşmaya devam ediyoruz. Forbes'da yayınlanan bu makale, kullanıcıların gizliliğini nasıl koruduğumuzu ve tüm yasalara ve regülasyonlara nasıl uyduğumuzu ayrıntılarıyla açıklanacak ve blog yayınımıza bir bağlantı içerecek şekilde güncellendi.

4. Bir internet şirketi olarak internet güvenliği, kullanıcılarımızın güvenliği ve gizliliği Xiaomi'nin temel ilkeleri ve günlük işlerinin en temel parçasını oluşturur. Ürünlerimizin ve teknolojilerimizin performansı ve kullanıcıların gizliliğinin korunması ile ilgili önlemlerimiz sürekli olarak geliştirilmektedir. İşletim sistemimiz MIUI 12'nin en son sürümünde şu ana kadarki sektörün en katı ve şeffaf gizlilik koruma önlemlerini benimsedik. Daha fazla şeffaflık için değerli kullanıcılarımız ve Mi Fanlarımız için ürün ve hizmetlerimizi sürekli olarak geliştirmek amacıyla kamuoyundaki gerçeklere dayalı denetimleri, soruları ve tartışmaları memnuniyetle karşılıyoruz.







