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Teknoloji
Haber Giriş: 15.04.2020 - 12:15,Son Güncelleme:

Xiaomi'nin yeni mini bluetooth klavyesi ortaya çıktı

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Xiaomi'nin yeni mini bluetooth klavyesi ortaya çıktı
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Xiaomi, yeni mini klavyesi MIIIW Air 85 Bluetooth'u duyurdu. İnternet üzerinden yapılan tanıtımda gösterilen cihaz, 85 tuşla birlikte geliyor.

Yumuşak hatlara ve 7.8 mm kalınlığa sahip olan MIIIW Air 85 Bluetooth klavye tuşları standart klavyelerden tasarımıyla ayrışıyor; yuvarlak tuşlarla geliyor. Ayrıca kullanıcılar için ergonomik kısmı ağır basan ürün, daha kolay yazılabilmesi adına 8 derecelik bir yüksekliğe sahip; bu da bir süre sonra ortaya çıkabilen parmak yorgunluğunu azaltıyor.

Cihaz, çift modlu bağlantı desteğine sahip. Böylece Bluetooth ve ayrıca özel bir USB kablosuz alıcı ile cihazınızın bağlantısını sağlayabiliyorsunuz.

Xiaominin yeni mini bluetooth klavyesi ortaya çıktı

Windows, MacOS, Android ve iOS dahil pek çok platformu destekleyen MIIIW Air 85 Bluetooth klavye, üzerinde işletim sistemini de değiştirebileceğiniz bir tuş barındırıyor.

Siyah ve pembe renklerde gelen ürün, 22 dolarlık fiyat etiketine sahip. Ancak cihazın ne zaman satışa çıkacağı henüz kesinleşmedi.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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