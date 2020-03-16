Xiaomi'nin son sürprizi: Redmi Note 9S yolda

Xiaomi, Redmi Note 9S için son hazırlıklarını sürdürürken, şirket yayınladığı son tanıtım posterinde Redmi Note 9S'in adını ilk kez tüm dünyayla paylaşmış oldu. 23 mart tarihinde duyurulması planlanan telefonun sonundaki 'S' takısı ise dikkatlerden kaçmıyor. Ancak şirket, ilk kez bir telefonunda 'S' kullanmıyor. Daha önce de Hindistan'da satışa sunulan Redmi Note 7S dikkat çekmişti.



Yayınlanan postere bakıldığında Redmi Note 9S'in arka yüzünde dört kamera bulunacağı ve tasarım olarak da cihazın Redmi Note 9 Pro ve Redmi Note 9 Pro Max'e fazlasıyla benzeyeceği görülüyor.



Cihazın fiyatıyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken, donanım özelliklerini de yine 23 Mart tarihinde etkinlikte öğreneceğiz.