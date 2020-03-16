MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriXiaomi'nin son sürprizi: Redmi Note 9S yolda
GeriTeknoloji Xiaomi'nin son sürprizi: Redmi Note 9S yolda
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
Haber Giriş: 16.03.2020 - 08:34,Son Güncelleme:/

Xiaomi'nin son sürprizi: Redmi Note 9S yolda

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Xiaomi'nin son sürprizi: Redmi Note 9S yolda
Abone Olgoogle-news

Çin merkezli teknoloji üreticisi Xiaomi, Redmi telefon serisine yeni bir halka eklemeyi planlıyor. Redmi Note 9S adını taşıyan cihazın bu ay sona ermeden duyurulması planlanıyor. Peki yeni Redmi Note 9S, hangi özelliklerle geliyor?

Xiaomi, Redmi Note 9S için son hazırlıklarını sürdürürken, şirket yayınladığı son tanıtım posterinde Redmi Note 9S'in adını ilk kez tüm dünyayla paylaşmış oldu. 23 mart tarihinde duyurulması planlanan telefonun sonundaki 'S' takısı ise dikkatlerden kaçmıyor. Ancak şirket, ilk kez bir telefonunda 'S' kullanmıyor. Daha önce de Hindistan'da satışa sunulan Redmi Note 7S dikkat çekmişti. 

Yayınlanan postere bakıldığında Redmi Note 9S'in arka yüzünde dört kamera bulunacağı ve tasarım olarak da cihazın Redmi Note 9 Pro ve Redmi Note 9 Pro Max'e fazlasıyla benzeyeceği görülüyor. 

Cihazın fiyatıyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken, donanım özelliklerini de yine 23 Mart tarihinde etkinlikte öğreneceğiz. 

Gelecekte eğitime bu teknolojiler yön verecekHer sene olduğu gibi bu yıl da Londra, dünyanın en büyük teknoloji fuarı BETT'e ev sahipliği yaptı. Son teknolojiyle birlikte öğrenci ve öğretmenlerin öğrenme ve eğitim süreçleri değişmeye başlarken, Microsoft Türkiye Eğitim Sektörü Öğrenim Çözümleri Uzmanı Eyüphan Keskin, Microsoft'un eğitim konusundaki çözümlerini anlattı, eğitim teknolojilerinin geldiği son noktayı Hürriyet'le paylaştı.
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle