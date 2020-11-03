Xiaomi'den uygun fiyatlı iPhone 12 şarj adaptörü

Apple, 'çeveyi korumak' hedefiyle iPhone 12 serisinin kutu içeriğinden bazı aksesuarları çıkarmıştı. Bunlardan biri de şarj adaptörü oldu. Bu nedenle çok daha küçük bir kutuya sahip olan iPhone 12'leri şarj etmek isteyen ya mevcut şarj adaptörünü kullanacak ya da yenisini alacak.

Bu kapsamda Xiaomi'nin 19 dolara satışa sunduğu 20W USB-C şarj adaptörü, Apple'ın sattığı ürünün üçte bir fiyatına sahip, yani oldukça düşük. Beyaz renkte kompakt gövdeye sahip olan ürün, USB Type-C girişi ve maksimum 20 watt güç çıkışı sunuyor.



Quick Charge 3.0, Fast Charging Protocol ve Power Delivery 3.0 gibi hızlı şarj teknolojilerini de destekleyen ürün; aynı zamanda Xiaomi Mi 10, Samsung Galaxy S10, iPad Pro ve Nintendo Switch modelleriyle de uyumlu çalışıyor.

Ağırlığı 44 gramı geçmeyen ürün; aşırı gerilim, aşırı akım ve kısa devre gibi durumlara karşı da koruma sağlıyor.

Cihaz bugün satışa çıkıyor.



