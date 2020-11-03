MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriXiaomi'den uygun fiyatlı iPhone 12 şarj adaptörü
GeriTeknoloji Xiaomi'den uygun fiyatlı iPhone 12 şarj adaptörü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Teknoloji
Haber Giriş: 03.11.2020 - 08:55 | Son Güncelleme:

Xiaomi'den uygun fiyatlı iPhone 12 şarj adaptörü

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Xiaomi'den uygun fiyatlı iPhone 12 şarj adaptörü
Abone Olgoogle-news

Apple'ın iPhone 12 serisi telefonlarıyla birlikte yeni iPhone modellerinden şarj adaptörü ve kulaklığını kutu içeriğinden çıkarmasının ardından Xiaomi, sürpriz bir hamleyle iPhone 12 uyumlu şarj adaptörünü görücüye çıkardı.

Apple, 'çeveyi korumak' hedefiyle iPhone 12 serisinin kutu içeriğinden bazı aksesuarları çıkarmıştı. Bunlardan biri de şarj adaptörü oldu. Bu nedenle çok daha küçük bir kutuya sahip olan iPhone 12'leri şarj etmek isteyen ya mevcut şarj adaptörünü kullanacak ya da yenisini alacak.

Bu kapsamda Xiaomi'nin 19 dolara satışa sunduğu 20W USB-C şarj adaptörü, Apple'ın sattığı ürünün üçte bir fiyatına sahip, yani oldukça düşük. Beyaz renkte kompakt gövdeye sahip olan ürün, USB Type-C girişi ve maksimum 20 watt güç çıkışı sunuyor.

Xiaomiden uygun fiyatlı iPhone 12 şarj adaptörü

Quick Charge 3.0, Fast Charging Protocol ve Power Delivery 3.0 gibi hızlı şarj teknolojilerini de destekleyen ürün; aynı zamanda Xiaomi Mi 10, Samsung Galaxy S10, iPad Pro ve Nintendo Switch modelleriyle de uyumlu çalışıyor.

Ağırlığı 44 gramı geçmeyen ürün; aşırı gerilim, aşırı akım ve kısa devre gibi durumlara karşı da koruma sağlıyor.

Cihaz bugün satışa çıkıyor.

Sony WH-1000XM4 incelemesi Sony, yeni nesil kablosuz kulak üstü kulaklığı WH-1000XM4 model ürününü Türkiye'de satışa sundu. Ürünü yakından inceledik.
daha fazla video için
False
Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle