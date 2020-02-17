Xiaomi'den kötü haber geldi: Boşuna beklemeyin...

Xiaomi, Mi 10 ve Mi 10 Pro adında yeni amiral telefonlarını ortaya çıkardı. Ancak önceki seri telefonlarında olduğu gibi şirketin bir 'SE' modeli de çıkarması uzun süredir bekleniyor. Peki bu mümkün olacak mı? Diğer modellere göre daha küçük ebatlarla gelen SE modelini Mi 10 SE formatında görmeyeceğiz. En azından Xiaomi'den bu konuda aksi bir durumu gösteren herhangi bir gelişme yok.



Hatta daha da önemlisi, Xiaomi'nin SE serisini bıraktığı konuşuluyor. Yani Mi SE adında yeni bir telefon artık karşımıza çıkmayacak.



Aslında bu gelişme çok da sürpriz değil. Özellikle de geçen yıl Mi 9 SE'nin tanıtımının ardından açıklama yapan Xiaomi'nin üst düzey isimlerinden Wang Teng Thomas, yeni bir SE modelini düşünmediklerini kaydetmişti.



SE modellerinin küçük ebatları bir yana, daha uygun fiyatlarla geliyor olması da pek çok kullanıcı için önem arz ediyordu.



