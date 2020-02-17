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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
Haber Giriş: 17.02.2020 - 08:49,Son Güncelleme:/

Xiaomi'den kötü haber geldi: Boşuna beklemeyin...

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Xiaomi'den kötü haber geldi: Boşuna beklemeyin...

Çin merkezli teknoloji üreticisi Xiaomi, Mi 10 SE adını verdiği bir telefon modeli üzerinde çalışıyor mu? Şirkete yakın kaynakların iddiasına göre böyle bir telefon hiç olmadı, olmayacak da... Peki bu telefonun ne özelliği var?

Xiaomi, Mi 10 ve Mi 10 Pro adında yeni amiral telefonlarını ortaya çıkardı. Ancak önceki seri telefonlarında olduğu gibi şirketin bir 'SE' modeli de çıkarması uzun süredir bekleniyor. Peki bu mümkün olacak mı? Diğer modellere göre daha küçük ebatlarla gelen SE modelini Mi 10 SE formatında görmeyeceğiz. En azından Xiaomi'den bu konuda aksi bir durumu gösteren herhangi bir gelişme yok.

Hatta daha da önemlisi, Xiaomi'nin SE serisini bıraktığı konuşuluyor. Yani Mi SE adında yeni bir telefon artık karşımıza çıkmayacak. 

Aslında bu gelişme çok da sürpriz değil. Özellikle de geçen yıl Mi 9 SE'nin tanıtımının ardından açıklama yapan Xiaomi'nin üst düzey isimlerinden Wang Teng Thomas, yeni bir SE modelini düşünmediklerini kaydetmişti. 

SE modellerinin küçük ebatları bir yana, daha uygun fiyatlarla geliyor olması da pek çok kullanıcı için önem arz ediyordu. 

Gelecekte eğitime bu teknolojiler yön verecekHer sene olduğu gibi bu yıl da Londra, dünyanın en büyük teknoloji fuarı BETT'e ev sahipliği yaptı. Son teknolojiyle birlikte öğrenci ve öğretmenlerin öğrenme ve eğitim süreçleri değişmeye başlarken, Microsoft Türkiye Eğitim Sektörü Öğrenim Çözümleri Uzmanı Eyüphan Keskin, Microsoft'un eğitim konusundaki çözümlerini anlattı, eğitim teknolojilerinin geldiği son noktayı Hürriyet'le paylaştı.
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