Xiaomi'den konuşmayı anlayan, dil çevirisi yapan mouse

Xiaomi, Mi Smart Mouse adında yeni bir mouse geliştiriyor. Diğer mouse'lardan farklı olması için sürpriz özelliklere sahip olan ürün, konuşma tanıma ve çeviri özelliklerine sahip. Ancak bu özelliklerin nasıl çalıştığı henüz belli değil.

Bluetooth 5.0 teknolojisini kullanan ürün, 4000 DPI hassasiyet desteğini arkasına alırken, cihazı WiFi ile de bağlayabiliyorsunuz. İçerisinde dahili şarj edilebilir batarya bulunduran ürün, minimal bir tasarıma sahip.

Ürünün ne zaman ve hangi fiyat aralığında satışa sunulacağı ise henüz bilinmiyor.



