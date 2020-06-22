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Teknoloji
Haber Giriş: 22.06.2020 - 09:36,Son Güncelleme:

Xiaomi'den konuşmayı anlayan, dil çevirisi yapan mouse

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Xiaomi'den konuşmayı anlayan, dil çevirisi yapan mouse
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Çin merkezli teknoloji üreticisi Xiaomi, bu kez telefon yerine bambaşka bir kategoriye ürün hazırlığında. Kendi adını taşıyan mouse'u geliştiren şirketin bu yeni ürünü, diğer mouse'lardan farklı olarak konuşma tanıma ve dil çeviri desteğine de sahip.

Xiaomi, Mi Smart Mouse adında yeni bir mouse geliştiriyor. Diğer mouse'lardan farklı olması için sürpriz özelliklere sahip olan ürün, konuşma tanıma ve çeviri özelliklerine sahip. Ancak bu özelliklerin nasıl çalıştığı henüz belli değil.

Bluetooth 5.0 teknolojisini kullanan ürün, 4000 DPI hassasiyet desteğini arkasına alırken, cihazı WiFi ile de bağlayabiliyorsunuz. İçerisinde dahili şarj edilebilir batarya bulunduran ürün, minimal bir tasarıma sahip.

Ürünün ne zaman ve hangi fiyat aralığında satışa sunulacağı ise henüz bilinmiyor.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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