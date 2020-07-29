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Teknoloji
Haber Giriş: 29.07.2020 - 08:35,Son Güncelleme:

Xiaomi'den içinden kablosuz kulaklık çıkan telefon

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Xiaomi'den içinden kablosuz kulaklık çıkan telefon
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Çin merkezli teknoloji üreticisi Xiaomi, kablosuz kulaklık ve telefonları bir araya getiriyor. Şirket, telefonun içinden kablosuz kulaklık çıkaracak.

Kablosuz kulaklıkların kullanım alanı gün geçtikçe yaygınlaşıyor. Diğer yandan akıllı telefonların üzerinden bile kablosuz şarj olabilen bazı kulaklık modelleri de bulunuyor. Diğer yandan kullanıcılar kulaklıklarını ayrıca yanlarında taşımak durumunda.

Xiaomi ise kullanıcıların işini kolaylaştıracak ilginç bir çözüm üzerinde çalışıyor. Eğer gerçekleşirse telefonların tepesinde iki bölme olacak ve bu bölmelerden kablosuz kulaklıkları çıkarabileceğiz. Bu kulaklıklar telefonun içindeyken şarj olurken, çıkardığımızda anında kullanıma hazır hale gelecek.

Yani kablosuz kulaklıklar için şarj kasasını yanımızda taşımamıza gerek kalmayacak; çünkü kulaklıklar hep telefonun içinde olacak. Tıpkı ekran kalemi mantığında olduğu gibi. Şirket de bu kalemlerden yola çıkarak kulaklıkları bu konsepte dahil etmek niyetinde.

Bakalım Xiaomi bu konsept tasarımı ne zaman hayata geçirecek?

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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