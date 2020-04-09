Xiaomi'den Apple HomePod'u andıran yeni akıllı hoparlör

Xiaomi'nin yeni akıllı hoparlörleri için patent görüntüsü, Çin Ulusal Fikri Mülkiyet Ofisi'nin resmi internet sitesinde yayınlanmış durumda. Taslağa bakıldığında tasarımının hayli Apple HomePod'a benzediği dikkat çekerken, yeni akıllı hoparlörün bu tasarımıyla 360 derece surround ses deneyimi sunacağı düşünülüyor.

Üzerinde dokunmatik bir yüzeyin bulunması beklenen Xiaomi'nin yeni akıllı hoparlörlerinin üst panelinde ise hareket tabanlı kontrolleri destekleyen disk şeklinde yuvarlak bir OLED ekran bulunacak.



Sanal asistan desteğine de sahip olması beklenen ürünün ismi ise bilinmiyor. Henüz patent aşamasında olduğu için ürünü bir süre beklememiz gerekecek.



