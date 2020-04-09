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GeriTeknoloji Xiaomi'den Apple HomePod'u andıran yeni akıllı hoparlör
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Teknoloji
Haber Giriş: 09.04.2020 - 10:06,Son Güncelleme:/

Xiaomi'den Apple HomePod'u andıran yeni akıllı hoparlör

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Xiaomi'den Apple HomePod'u andıran yeni akıllı hoparlör
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Çin merkezli teknoloji üreticisi Xiaomi, yeni bir akıllı hoparlör hazırlığında ve taslak görüntüleri internete sızmış durumda. Ancak bu görüntülere bakıldığında Xiaomi'nin halihazırda satışta olan Apple HomePod'a fazlasıyla benzediği dikkatlerden kaçmıyor.

Xiaomi'nin yeni akıllı hoparlörleri için patent görüntüsü, Çin Ulusal Fikri Mülkiyet Ofisi'nin resmi internet sitesinde yayınlanmış durumda. Taslağa bakıldığında tasarımının hayli Apple HomePod'a benzediği dikkat çekerken, yeni akıllı hoparlörün bu tasarımıyla 360 derece surround ses deneyimi sunacağı düşünülüyor.

Üzerinde dokunmatik bir yüzeyin bulunması beklenen Xiaomi'nin yeni akıllı hoparlörlerinin üst panelinde ise hareket tabanlı kontrolleri destekleyen disk şeklinde yuvarlak bir OLED ekran bulunacak.

Xiaomiden Apple HomePodu andıran yeni akıllı hoparlör

Sanal asistan desteğine de sahip olması beklenen ürünün ismi ise bilinmiyor. Henüz patent aşamasında olduğu için ürünü bir süre beklememiz gerekecek.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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