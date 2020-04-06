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GeriTeknoloji Xiaomi'den 24 saat şarjı bitmeyen kablosuz kulaklık
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Teknoloji
Haber Giriş: 06.04.2020 - 08:57,Son Güncelleme:/

Xiaomi'den 24 saat şarjı bitmeyen kablosuz kulaklık

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Xiaomi'den 24 saat şarjı bitmeyen kablosuz kulaklık
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Çin merkezli teknoloji üreticisi Xiaomi, özellikle batarya ömrüyle dikkat çeken yeni kablosuz kulaklığı Xiaomi Mi Air 2S'i tanıttı.

Xiaomi, tek şarjla 5 saat kullanım süresi sunan; ancak şarj kutusuyla birlikte kullanıldığında 24 saate kadar batarya ömrüyle dikkat çeken yeni kablosuz kulaklığını görücüye çıkardı. Xiaomi Mi Air 2S ismiyle tanıtılan ürün, Qi kablosuz şarj teknolojisini de destekliyor.

Güncellenmiş çift çekirdekli işlemciden gücünü alan cihaz, ses sinyallerini eş zamanlı olarak sol ve sağ kulaklıklara iletmek adına binaural senkron iletim teknolojisinden yararlanıyor. XiaoAI ismindeki sanal asistanla birlikte gelen ve düşük gecikme süresi nedeniyle özellikle de oyuncuların dikkatini çekmesi kuvvetle muhtemel Xiaomi Mi Air 2S, arama esnasında da dış sesleri azaltan ve karşı taraftan gelen sesin net şekilde duyulmasını sağlayan çift mikrofonlu gürültü azaltma teknolojisine de sahip.

Cihazın fiyatı 56 dolar olarak açıklanırken, Türkiye'ye ürünün ne zaman geleceği ise henüz belirsiz.

Sennheiser'ın yeni kablosuz kulaklığını inceledikSennheiser, yeni kulak üstü kablosuz kulaklığı Momentum Wireless 3 ile dikkatleri üzerine çekiyor. Kurulumu hayli kolay olan ürünü Hürriyet Teknoloji Editörü Selim Öztürk ile Hürriyet'in Video Prodüksüyon ekibinden Koray Taşan birlikte inceledi.
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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