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Teknoloji
Haber Giriş: 03.04.2020 - 09:43,Son Güncelleme:/

Xiaomi'den 144 megapiksel kameralı telefon

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Xiaomi'den 144 megapiksel kameralı telefon
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Çin merkezli teknoloji şirketi Xiaomi, fiyat/performans telefonlarıyla bilinen bir telefon üreticisi. Farklı fiyat aralıklarında pek çok telefonu bulunan şirket, bu kez 144 MP çözünürlüğünde görüntü alabilen yeni bir telefon üzerinde çalışıyor.

Telefonların kameraları yıllar öncesine göre çok değişti. Artık yüksek çözünürlükte görüntü alan bir kamera ile birlikte geniş açılı fotoğraf, makro çekimler, başarılı portre fotoğraflar pek çok telefon ile kolayca elde edilebiliyor. Dolayısıyla piyasada bulunan yeni telefonların hemen hepsi arka yüzünde en az iki kameraya sahip.

Xiaomi ise çıtayı biraz daha yükseliyor. 144 MP çözünürlüğünde görüntü alabilen telefonu üzerinde son hazırlıklarını yapan şirket, yeni telefonuyla ilgili açıklama yapmaktan şimdilik kaçınmayı tercih ediyor. Telefonun ismi ise kuvvetle muhtemel Xiaomi Mi 10S Pro veya Mi CC10 Pro olacak. Ancak bunu da net bir şekilde telefonların tanıtılacağı etkinlikte göreceğiz.

2020 yılının ikinci yarısında piyasaya sürülmesi beklenen bu telefonların sensörü 14 nanometre üretim sürecini temel alıyor.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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