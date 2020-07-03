Xiaomi yeni televizyonunu görücüye çıkardı

Xiaomi, yeni bir akıllı televizyonun duyurusunu yaptı. Oldukça ince bir tasarıma sahip olduğu görülen Xiaomi Mi TV Master 65 inç, 120 Hz ekran yenileme hızıyla dikkatleri üzerine çekiypr. 4K desteğini de arkasına alan ürün, yüzde 98.8 gibi oldukça yüksek bir ekran gövde oranına sahip.

1000 nite varan parlaklık seviyesine ulaşan Xiaomi Mi TV Master 65 inç, karanlık noktalar söz konusu olduğunda da 0 nit değerine ulaşabiliyor. 1 milisaniye gecikme süresiyle de öne çıkan ürün, aynı zamanda HDR10+ ve Dolby Vision desteğini de arkasına almış durumda.

MediaTek MTK9650 işlemciden gücünü alan Xiaomi Mi TV Master 65 inç, grafik birimi olarak da Mali-G52 MC1 yongasını kullanıyor. 3 GB RAM ve 32 GB depolama kapasitesi sunan Xiaomi Mi TV Master 65 inç, 65 W hoparlör sistemini kullanıyor. Bu hoparlörlerin 2'si sağ-sol kanatlarda (12.5W), 2'si surroud (10W) ve 20 W 50Hz ultra düşük frekans derin bas hoparlör bulunuyor.



MPEG1/2/4, H.264 ve H.265 görüntü desteği de bulunan ürün Bluetooth 5.0 teknolojisini de destekliyor. Ürünün üzerinde 3 HDMI, 2 USB, 1 S/PDIF, 1 optik, 1 ethernet ve 1 de anten girişi bulunuyor.

Bugün itibariyle ilk etapta Çin sınırları içinde satışına başlanan ürün, 1840 dolar fiyat etiketine sahip.



