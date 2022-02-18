Xiaomi ve YouTube’dan iş birliği

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Xiaomi International İş Geliştirme Direktörü Hanson Han, iş birliği ile ilgili şunları söyledi: “Her yıl daha fazla çevrimiçi video içeriği tüketen kullanıcılarla birlikte, kullanıcıların kaliteli içeriği yeni yollarla deneyimlemelerinin önemli olduğuna inanıyoruz. Xiaomi kullanıcılarının sevdikleri içerikleri kesintisiz olarak izlemelerini sağlamak adına YouTube gibi marka ile çalışmaktan mutluluk duyuyoruz. Youtube ile yaptığımız bu çalışmanın nihayetinde kullanıcılarımıza yarar sağlayacak uzun süreli bir iş birliğinin ilk adımı olduğunu düşünüyoruz.”