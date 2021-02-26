Xiaomi, Türkiye'deki yeni mağazalarını Adana ve Gebze’de açtı

Xiaomi Türkiye Ülke Müdür Yardımcısı İrfan Öztürk bu konuda şu sözleri kaydetti:



“2018 yılında Vadi İstanbul’da açılışını yaparak başladığımız Mi Store yatırımlarımıza 2019 ve 2020 yılında yoğun bir şekilde devam ettik. Pandemiye rağmen kullanıcılarımıza hizmet götürmek için durmadan çalıştık. Şu anda 23 farklı şehirde 47 Mi Store ile hizmet veriyoruz. 2021’e de hızlı bir başlangıç yapmış ve Ocak ayında Edirne Erasta ile İstanbul Olivium’da Mi Store’larımızı açmıştık. Şimdi de Adana M1 ve Gebze Center alışveriş merkezlerinde Mi Store’larımızı açmış bulunuyoruz. Önümüzdeki dönemde de Kayseri, Samsun, Diyarbakır, Şanlıurfa, Trabzon, Balıkesir, İnegöl, Bakırköy, Ataşehir gibi şehir ve ilçelerde Mi Store açılışlarımız olacak” dedi.

2021 hedeflerinden bahseden Öztürk sözlerini şöyle noktaladı:



“Bu sene hemen hemen Türkiye'nin çoğu şehrini Mi Store ve yetkili mağazalarımızla birlikte Xiaomi markasının ekosistem ürünleriyle buluşturmayı hedefliyoruz. Müşterilerimizin adil fiyatlarla kolay bir şekilde yüksek teknolojili Xiaomi ürünlerine ulaşması ve deneyimlemesi önceliklerimizin başında geliyor.” diye ekledi.