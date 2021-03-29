Xiaomi Türkiye'de üretime başladı

Xiaomi, partneri Salcomp ile üretime başlayacağı dördüncü fabrikasını, düzenlenen basın toplantısı ile resmi olarak açtı. Basın toplantısına Xiaomi Ortadoğu Başkanı Ronnie Wang, Xiaomi Türkiye Ülke Müdürü Vincent Chang, Salcomp Kıdemli Başkan Yardımcısı Travel Xue, Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Yurt Dışı Faaliyetler Daire Başkanı Furkan Karayaka, İstanbul Yatırım Ofisi Başkanı Nihat Narin, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ve Avcılar Kaymakamı Kemal İnan gibi isimler katıldı.

Açılışa özel olarak mektup yollayan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Xiaomi ve Salcomp ortaklığında kurulan üretim tesisinin şirketiniz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Bugün dünya devlerinin yatırımlarında ülkemizi tercih etmesinin gerisinde, Türkiye’nin girişimci dostu yatırım ikliminin önemli payı bulunuyor. Ayrıca ülkemiz, dinamik ve nitelikli iş gücü, geniş iç ve bölgesel pazarlara ulaşım imkânı, stratejik konumu ve yaygın teşvik sistemi ile uluslararası yatırımcılar için çok ciddi fırsatlar sunuyor. Yatırım ortamını daha da iyileştirmeye yönelik ekonomi reform paketimizin hayata geçmesi ve salgının etkilerinin hafiflemesiyle bu ivmenin giderek artacağına inanıyorum. Yıllık 10 milyonun üzerinde cep telefonu satışının gerçekleştiği; Avrupa, Rusya ve Ortadoğu pazarlarının birleşme noktası Türkiye, akıllı telefon üreticileri için bölgenin üretim üssü olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Xiaomi ve iş ortağı Salcomp’un yaklaşık 30 milyon Dolarlık yatırımla, 14 bin metrekare arazi üzerinde kurduğu bu fabrika, yıllık 5 milyon üretim kapasitesiyle 2 bin kişiye de istihdam sağlayacaktır. Dünyanın Kovid-19 salgını sebebiyle sancılı günler yaşadığı bir dönemde, sizlerin şahsında Türkiye’ye güvenen, ülkemizin potansiyeline ve geleceğine inanan tüm yatırımcılara şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle, ülkemize yatırım yapan tüm firmaların Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerini Türkiye’de kurma noktasındaki taleplerine açık olduğumuzu ifade etmek istiyorum." dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ilettiği video mesaj ile "2018’den bu yana Türkiye’de faaliyet gösteren Xiaomi, başarılı faaliyetlerini bu yatırımla taçlandırıyor. Xiaomi’nin bu yatırımı Türkiye’nin küresel üretim üssü olması yolunda köşe taşlarından biridir. Ülkemiz ekonomisine önemli katkılar sağlayacaktır. Ekonomik belirsizlikte birçok ülkede yatırımlar durma noktasına gelirken ülkemiz ivme kazandı. Yabancı yatırımcılar için yüksek teknolojili sektörlerdeki Ar-Ge ve nitelikli insan kaynağını geliştirmek için yoğun gayretteyiz. Teşviklerimizi ve desteklerimizi bölge bağımsız artırarak devam ediyoruz. Xiaomi tesisi de öncelikli desteklerimizden faydalanacak. Yatırımcılara her türlü kolaylığı sağlıyoruz. Bu yatırım kararı da tüm gayretlerimizin meyvesini verdiğini gösteriyor. Xiaomi ve Salcomp ortaklığındaki bu stratejik yatırımda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.



Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da açılışa ilişkin videosunda "Xiaomi ve Salcomp’un Türkiye’ye yatırım gerçekleştiriyor olmasından büyük memnuniyet duyuyorum. Bu yatırım teknolojisi ve ihracat potansiyeli ile son derece dikkat çekici ve stratejik bir yatırımdır. Xiaomi ve Salcomp’a aramıza hoş geldiniz diyorum. Bakanlık olarak bu alanda teşviklerimizi artırıyoruz. Rekabetçilik yönünde sağladığı avantajlarla yatırımcıya verilen destekler sayesinde doğrudan yabancı yatırım alanında çekim ve cazibe merkezi olmayı sürdürecektir. Xiaomi’ye ülkemizdeki fırsatı gördükleri için tebrik ve teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Bu fabrika ülkemiz için önemli bir paydaş olacak, sektörün diğer aktörleriyle önemli etkileşimler sağlayacak ve bu yatırımlarla büyük kazanımlar elde edecektir. Bu fabrikanın hayırlı olmasını temenni ediyor ve çalışanlara başarılar diliyorum" diyerek duygularını ifade etti.

Açılışta konuşma yapan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Yurt Dışı Faaliyetler Daire Başkanı Furkan Karayaka: "Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi olarak ülkemize gelen her türlü katma değerli yatırımdan büyük memnuniyet duyuyoruz. Sanayimizin küresel değer zincirindeki yerinin güçlenmesi için bu tür teknoloji düzeyi yüksek yatırımların artması bizim için çok önemlidir. Uluslararası yatırımlar açısından Bilgi Teknolojileri ve İletişim sektörü öncelik verdiğimiz sektörlerin başında geliyor. Bu kapsamda yatırımcı firma önemli teşviklerden faydalanıyor. Bu yatırımın tüm fazlarının gerçekleşmesiyle 2000 kişiye istihdam fırsatı sağlanacağını duymanın mutluluğu içerisindeyiz. 30 milyon dolarlık bu yatırım ülke ekonomisine ithalatı azaltma noktasında ciddi katkı sağlayacaktır" dedi.

Açılışta söz alan Çin Halk Cumhuriyeti'nin Türkiye Cumhuriyeti Olağanüstü ve Tam Yetkili Temsilcisi Liu Shaobin, Türkiye'deki Çin Büyükelçiliği adına Xiaomi Group'u tebrik ederek Türkiye'deki üretim ve faaliyetlerini sorunsuz bir şekilde sürdürmesini diledi. Bu yatırımın Çin-Türkiye yüksek teknoloji iş birliğine daha fazla ivme kazandırmasından duyduğu mutluluğu paylaştı. Shaobin sözlerine; “Bu yıl Çin ile Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yıldönümü. Geçtiğimiz 50 yıl içinde her iki tarafın ortak çabaları sayesinde son derece verimli sonuçlar elde ettik. Her iki tarafın da Çin ile Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yıl dönümünü, iki ülke arasındaki iş birliklerini daha da güçlendirmek ve karşılıklı ilişkilerinin gelişmesine yeni büyük katkılar sağlamak için bir fırsat olarak değerlendireceğini umuyorum" şeklinde devam etti.

Xiaomi Ortadoğu Başkanı Ronnie Wang ise: "Xiaomi olarak en büyük önceliğimiz en güncel teknolojileri adil fiyatlarla dünyanın her yerinde kullanıcılarımız için ulaşılabilir kılmak… Bu misyonla temel stratejimizi de akıllı telefonlar ve yapay zeka destekli nesnelerin interneti birleşimi üzerine kurguladık. Bu strateji önümüzdeki 5 yıl içinde 7 milyar dolar yatırım yapmayı planladığımız 5G ve yapay zeka destekli nesnelerin interneti çalışmamızın daha geniş bir versiyonu. Bu yeni strateji ile de var olduğumuz alanlardaki liderliğimizi sürdüreceğiz. 2020'nin son çeyrek raporlarına göre 54 ülkede ilk 5 telefon markasından biriyiz, 10 ülkede de birinci sıradayız. Genel anlamda da dünyanın 3 numaralı akıllı telefon markasıyız. Kurduğumuz nesnelerin interneti platformu ile 289,5 milyon cihazı birbirine bağlıyoruz. 2020 yılı içinde yüzde 19,4 büyüyerek kullanıcılarımız için daha fazla çalışma imkanına sahip olduk. Bizi Türkiye'de de kucaklayan Xiaomi severlere teşekkür ediyoruz. Bu ülkede yatırımlarımız Türkiye Devleti destekleriyle devam edecek" diyerek konuşmasını tamamladı.

Xiaomi Türkiye Ülke Müdürü Vincent Chang: "Türkiye'de lokal bir partner haline gelerek bizim için kilit görevi gören bu pazarda üretime başlamamızdan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu ülkede katma değer yaratarak istihdam fırsatları sunacak olmamız nedeniyle çok gururluyuz. Hedefimiz bu yıl için beyaz ve mavi yaka olarak 2000 kişiye iş alanı yaratmak ve 5 milyon adet akıllı telefon üretmek. İlk etapta giriş segmentindeki Redmi 9C modelimizi bu fabrikada üreteceğiz. Verdiğimiz tüm hizmetleri Türkiye'nin dört bir yanına ulaştırmak için Mi Store'larımızın sayısını da 100'e ulaştırmayı hedefliyoruz. Sürecin başından beri desteğini esirgemeyen bakanlıklarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Aynı şekilde 2019 yılından beri bizi Türkiye'nin en sevilen telefon markalarından biri haline getiren kullanıcılarımıza da teşekkür ediyoruz" dedi.

Salcomp Kıdemli Başkan Yardımcısı Travel Xue da: "Xiaomi ile atıl durumda olan bu fabrikayı yeniden inşa ederek son teknoloji üretim hatları inşa ediyoruz. Bu tesisi Xiaomi akıllı telefonları için bölgesel bir üretim merkezi haline getirmek için çalışıyoruz. Yıllara dayanan küresel uzmanlığımız neticesinde Türkiye'de de büyük işler başaracağımıza inanıyoruz. Başta personelimize yönelik eğitimlerimiz olmak üzere verdiğimiz hizmeti daha kaliteli hale getirmek için her gün daha fazla çabalıyoruz. Bu fabrikayla ilk yıl yaratılacak 200 milyon dolarlık katma değeri her yıl artıracağız. Türkiye'nin lider telefon markası olarak Xiaomi'nin Türkiye yolculuğu hız kesmeden yeni yatırımlarla devam edecek" açıklamasında bulundu.

Dünyadaki herkesin yenilikçi teknolojiler aracılığıyla daha iyi bir yaşam sürmesini sağlamak için durmaksızın çalışarak adil fiyatlarla harika ürünler üretme misyonuna sahip olan Xiaomi, Türkiye'de yerel üretimle büyümeye devam edecek..