MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriXiaomi Türkiye'de telefon pazarında ne durumda?
Geri Teknoloji Xiaomi Türkiye'de telefon pazarında ne durumda?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Teknoloji
Haber Giriş: 06.11.2020 - 11:25 | Son Güncelleme:

Xiaomi Türkiye'de telefon pazarında ne durumda?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Xiaomi Türkiye'de telefon pazarında ne durumda?
Abone Olgoogle-news

Xiaomi, yıllık yüzde 26 pazar payı ve yüzde 340 büyüme ile Türkiye akıllı telefon pazarında birinci sıraya yerleşti.

Xiaomi, pazar veri sağlayıcısı Canalys'in son raporuna göre 2020 yılının Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarını kapsayan üçüncü çeyreğinde Türkiye'nin en çok satan akıllı telefon markası oldu.

Araştırmaya göre Xiaomi, yıllık yüzde 26 pazar payı ve yüzde 340 büyüme ile Türkiye akıllı telefon pazarında birinci sıraya yerleşti. 

Xiaomi son olarak üç ana pazar veri sağlayıcısı Canalys, IDC ve Counterpoint Research'e göre 2020 yılının Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarını kapsayan üçüncü çeyreğinde dünyanın en büyük üçüncü akıllı telefon üreticisi olma unvanını tekrar geri kazanmıştı.

Oppo Reno4 serisi kutudan çıkıyor Oppo'nun geleceğin fikirlerini modern tasarım ile bir araya getirdiği ve Türkiye'de büyük ilgi görmesi beklenen Reno4 Serisi'ni kutularından çıkarıyoruz. (Sponsorlu İçerik)
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle