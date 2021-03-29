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Xiaomi Türkiye fabrikası nerede?
Xiaomi Türkiye fabrikası üretime resmen başladı. Bazı modellerini Türkiye'de üretecek olan firma, buradan yurt dışına ürün gönderimi de sağlayacak. Peki, Xiaomi Türkiye fabrikası nerede hizmet verecek? İşte, Xiaomi Türkiye fabrikasına iş başvurusu yapmak isteyen kişilerin araştırma yaptığı o konu hakkında detaylı bilgiler
Xiaomi Türkiye fabrikası konumu ve nerede olduğu ile merak ediliyor. Peki, Xiaomi Türkiye fabrikası nerede açıldı? İşte, iş başvurusu yapmak isteyen kişilerin de merakla araştırdığı o konu hakkında detaylı bilgiler
XİAOMİ TÜRKİYE FABRİKASI NEREDE?
Xiaomi Türkiye fabrikası, İstanbul Avcılar Firuzköy bölgesinde yer alıyor. Fabrika, eski Sel Kauçuk lokasyonunda hizmet veriyor.