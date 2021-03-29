Xiaomi Türkiye fabrikası konumu ve nerede olduğu ile merak ediliyor. Peki, Xiaomi Türkiye fabrikası nerede açıldı? İşte, iş başvurusu yapmak isteyen kişilerin de merakla araştırdığı o konu hakkında detaylı bilgiler

XİAOMİ TÜRKİYE FABRİKASI NEREDE?

Xiaomi Türkiye fabrikası, İstanbul Avcılar Firuzköy bölgesinde yer alıyor. Fabrika, eski Sel Kauçuk lokasyonunda hizmet veriyor.