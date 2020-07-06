Xiaomi telefonlara 120W hızlı şarj teknolojisi geliyor

Akıllı telefonların gelişimiyle birlikte daha hızlı şarj olmaya başladılar. Özellikle de amiral telefonların bazılarında karşımıza çıkan 65W hızlı şarj teknolojisi çıtayı epey yukarı çıkarmış durumda. Xiaomi ise 65W ile yetinmeyerek neredeyse bu hızın bile iki kat üstünü sunan bir teknoloji üzerinde çalışıyor.

120W hızlı şarj teknolojisi aktif hale geldiğinde telefonlar batarya ömrü yüzde 0'dan yüzde 100'e 15 dakika gibi kısa bir sürede çıkacak. Halihazırda 100W hızlı şarj teknolojisinin 17 dakikada şarj işlemini tamamladığı düşünüldüğünde 15 dakikanın da altına inilebilmesi mümkün görünüyor.

Ancak Xiaomi bu konuda yalnız değil. Çin'de faaliyet gösteren bir diğer telefon üreticisi olan Vivo da 120W hızlı şarj teknolojisi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.