Xiaomi telefonlar için MIUI 12 güncellemesi uyarısı

Huawei'nin ABD ambargosu nedeniyle pazar kaybı yaşadığı bugünlerde fırsatı iyi değerlendiren ve satışlarını hızla artıran Xiaomi, yeni modellerini bir bir görücüye çıkarıyor. Diğer yandan da en yeni güncellemelerini de halihazırda satışta olan modellerine dağıtmayı sürdürüyor. MIUI 12 güncellemesi alacak Xiaomi telefon modellerini belirleyen şirket, bu yeni güncelleme ile birlikte kullanıcılara daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunmayı planlıyor.



İşte MIUI 12 güncellemesi alacak Xiaomi telefonlar:

Mi serisi

Xiaomi MI 10 Pro

Xiaomi MI 10

Xiaomi MI 9

Xiaomi MI 9 SE

Xiaomi MI 9 Pro

Xiaomi MI 9 Lite

Xiaomi MI 8 Pro

Xiaomi MI 8

Xiaomi MI 8 Lite

CC serisi

Xiaomi CC9 Pro/ Mi Note 10

Xiaomi CC9

Xiaomi CC9E/ Mi A3

Mix / Max serisi

Mi Mix Alpha

Mi Mix 3

Mi Mix 2s

Mi Mix 2

Mi Max 2

POCO serisi

POCO F1

POCO X2

Redmi

Redmi K30

Redmi K20 Pro/ Mi 9T Pro

Redmi K20 / Mi 9T

Redmi Note 8 Pro

Redmi Note 8

Redmi 8T

Redmi Note 7 Pro

Redmi Note 7

Redmi Note 7S

Redmi 8

Redmi 8A

Redmi 7

Redmi 7A

Redmi Y1/ Redmi Note 5A/ Redmi Note 5A Prime

Redmi Y1 Lite

Redmi Y2/S2

Redmi Y3

Redmi Note 6 Pro/ Mi A2 Lite

Redmi Note 6

Redmi 6

Redmi Note 5 Pro

Redmi Note 5/ Redmi Note 5 Plus

Redmi 5/ 5A

Redmi Note 4/ 4X