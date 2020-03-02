Xiaomi telefonlar için MIUI 12 güncellemesi uyarısı
Dünyanın önde gelen teknoloji markalarından biri olan Xiaomi'nin MIUI 12 güncellemesini hangi telefonları için paylaşacağı belli oldu. İşte en yeni arayüze sahip olacak Xiaomi telefonlar...
Huawei'nin ABD ambargosu nedeniyle pazar kaybı yaşadığı bugünlerde fırsatı iyi değerlendiren ve satışlarını hızla artıran Xiaomi, yeni modellerini bir bir görücüye çıkarıyor. Diğer yandan da en yeni güncellemelerini de halihazırda satışta olan modellerine dağıtmayı sürdürüyor. MIUI 12 güncellemesi alacak Xiaomi telefon modellerini belirleyen şirket, bu yeni güncelleme ile birlikte kullanıcılara daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunmayı planlıyor.
İşte MIUI 12 güncellemesi alacak Xiaomi telefonlar:
Mi serisi
Xiaomi MI 10 Pro
Xiaomi MI 10
Xiaomi MI 9
Xiaomi MI 9 SE
Xiaomi MI 9 Pro
Xiaomi MI 9 Lite
Xiaomi MI 8 Pro
Xiaomi MI 8
Xiaomi MI 8 Lite
CC serisi
Xiaomi CC9 Pro/ Mi Note 10
Xiaomi CC9
Xiaomi CC9E/ Mi A3
Mix / Max serisi
Mi Mix Alpha
Mi Mix 3
Mi Mix 2s
Mi Mix 2
Mi Max 2
POCO serisi
POCO F1
POCO X2
Redmi
Redmi K30
Redmi K20 Pro/ Mi 9T Pro
Redmi K20 / Mi 9T
Redmi Note 8 Pro
Redmi Note 8
Redmi 8T
Redmi Note 7 Pro
Redmi Note 7
Redmi Note 7S
Redmi 8
Redmi 8A
Redmi 7
Redmi 7A
Redmi Y1/ Redmi Note 5A/ Redmi Note 5A Prime
Redmi Y1 Lite
Redmi Y2/S2
Redmi Y3
Redmi Note 6 Pro/ Mi A2 Lite
Redmi Note 6
Redmi 6
Redmi Note 5 Pro
Redmi Note 5/ Redmi Note 5 Plus
Redmi 5/ 5A
Redmi Note 4/ 4X
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