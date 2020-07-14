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Teknoloji
Haber Giriş: 14.07.2020 - 11:38,Son Güncelleme:

Xiaomi telefon sahiplerini kızdıran hata

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Xiaomi telefon sahiplerini kızdıran hata
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Fiyat/performans telefonlarıyla bilinen Xiaomi'nin daha önce satışa sunduğu telefon modellerinden biri olan Xiaomi Mi A3 için güncelleme yayınlandı; ancak bu güncelleme kullanıcıları canından bezdirdi.

Meksikalı bir firmanın yayınladığı ve dünya geneline yayılan güncellemeyi alan Mi A3 model telefonlarda arama problemi ortaya çıktı. Android 10 işletim sistemini alamadığı için kullanıcılar uzun süredir hayal kırıklığı yaşarken, diğer yandan gelen bu minik güncellemenin sorun yaratması bardağı taşırdı.

V11.0.3.0.QFQMXTC etiketine sahip olan güncelleme SIM kartını devre dışı bırakırken, bu nedenle arama yapılamadığı dikkat çekti. Diğer yandan 1.4 GB boyutunda olan güncellemin telefon dilini kendi kafasına göre değiştirdiği de belirlendi.

Yayınlanan güncellemenin Meksika dışında indirilmesi nedeniyle bu sorununun yaşandığı belirtilirken, Meksika dışında bu güncellemenin indirilmemesi gerektiği ve global güncellemelerin kurulması gerektiği ifade ediliyor.

Xiaomi, Meksika'daki güncellemenin yanlışlıkla paylaşıldığını ve Hindistan dahil diğer ülkeler özelinde hazırlanan bir güncelleme olmadığını kaydetti.

Xiaomi, yazılımsal sorunu kabul ederken, kısa sürede yeni bir güncelleme yayınlayarak kullanıcıların mağduriyetini gidereceklerini belirtti.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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