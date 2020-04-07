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Teknoloji
Haber Giriş: 07.04.2020 - 07:30,Son Güncelleme:/

Xiaomi telefon sahiplerine önemli uyarı

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Xiaomi telefon sahiplerine önemli uyarı
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Xiaomi, Mi Max 3 ve Mi 8 Lite model telefonları için Android 10 güncellemesini yayınlamaya hazırlanıyor.

Çin merkezli teknoloji üreticisi Xiaomi, 2018 yılında satışa sunulan Mi Max 3 ve Mi 8 Lite model telefonları için Android 10 güncellemesini duyurdu. Bu telefonu kullananlar, ilerleyen günlerde telefonlarına Android 10 sürümünü yükleyebilecek. Android 10 tabanlı MIUI 11 güncellemesinin duyurulduğu modeller Mi Max 3 v.11.0.1.0 QEDMIXM sürümünü almış olacak.

Ancak güncellemeyi beklemeyip hemen telefonuna indirmek isteyen kullanıcılar için de bir yol bulunuyor. Xiaomi'nin resmi forum sayfalarına girerek güncelleme notlarından ilgili güncellemeyi telefonunuza kurabiliyorsunuz.

2.4 GB dosya boyutuyla birlikte telefonlara gelen güncelleme öncesi telefonunuzun hafızasında yer açmanızı öneriyoruz. Özellikle de manuel olarak güncellemeyi kuranların bir kısmının veri kaybı yaşadığı biliniyor. Bu nedenle kurulumdan önce kullanıcıların verilerinin mutlaka yedeklemesi gerekiyor.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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