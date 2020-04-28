Xiaomi telefon sahiplerine güncelleme müjdesi

Android 10 işletim sistemi üzerine kurulu olarak gelen MIUI 12 arayüz güncellemesi, Xiaomi kullanıcıları için önemli bir dizi yeniliği de getiriyor. Daha basitleştirilmiş bir görünüm ve elbette Dark Mode 2.0, önemli yenilikler arasında...

Dark Mode 2.0 ile başlayalım. Bu özel gee modunda yazılar artık daha rahat okunabilecek. Örneğin karanlık tema aktifken siyah üzerindeki beyaz yazılar, gri tonda görünüyor. Bu da gözü yormayan bir durum elbette ve yazıların daha rahat bir şekilde okunmasını sağlıyor.



Dark Mode 2.0 ile birlikte Mars ve Dünya'nın bazı görüntülerinin hareketli duvar kağıdı formatında telefona geldiğini görüyoruz. Kullanımı daha pratik bir hale getiren MIUI 12 arayüzü ile ana ekrana dönmek, önceki uygulamaya dönmek de hayli kolaylaştı.

Uygulamaların izinlerini ayarlarken de daha detaylı bir kontrol sağlayabiliyoruz. Bir uygulamaya bir defaya mahsus konum bilgisi öğrenmek için ayar yapabilirken, bir uygulama mikrofon veya kameranıza erişim sağladığında o an bunu uyarı simgesiyle görebileceksiniz.

Geliştirilen bir diğer uygulama ise Mi Health oldu. Yeni arayüze dahil olan uygulama, daha gelişmiş aktivite takibi özelliğine sahip. Yani bir aksesuar olmaksızın da telefonunuz uyku takibini yapabilir hale gelmiş.



MIUI 12 sürümünün Haziran ayında telefonlara dağıtılması bekleniyor. Peki hangi modeller bu güncellemeyi alacak?

İlk etapta güncellemeyi alacak telefonlar şöyle:

Xiaomi Mi 10 Pro, Xiaomi Mi 10, Xiaomi Mi 10 Youth Edition, Xiaomi Mi 9 Pro, Redmi K30 Pro, Redmi K30, Redmi K20 Pro, Redmi K20

Sonrasında ise Mi Mix 3, Xiaomi Mi 8 series, Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 7, 7 Pro güncellemeyi alacak. Yıl sonuna doğru da Mi Mix 2, Redmi 8, 8A, Redmi 7, 7A, Mi CC9, CC9 Pro, CC9e model Xiaomi telefonların güncellemeyi alması bekleniyor.



