Xiaomi telefon sahiplerine flaş güncelleme uyarısı

Ülkemizde kullanılan telefon modellerinden biri olan Xiamoi Mi A2 Lite için Android 10 güncellemesi yayımlanmaya başladı. Telefon yeni güncellemeyle birlikte birçok yeniliği de beraberinde getirdi. V11.0.2.0.QDLMIXM numaralı Android 10 güncellemesi ile birlikte Xiamoi Mi A2 Lite kullanıcıları karanlık mod özelliğinden ve yeni navigasyon işlemlerinden yararlanabilecekler.



Gelişmiş gizlilik ayarlarına sahip güncellemenin çok kısa bir süre içinde tüm telefonlarda görülmesi bekleniyor. Eğer Andorid 10 güncellemesini nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız Ayarlar>Telefon Hakkında>Sistem Güncelleme bölümünden güncellemeyi kontrol edebilirsiniz.



Xiamoi Mi A2 Lite telefonu ülkemizde yaklaşık 1.200 TL civarında satılıyor.



Xiamoi Mi A2 Lite Özellikleri:



Ekran: 5.84 İnç Full HD

Depolama: 64 GB

RAM: 4 GB

Batarya: 4000 mAh

Arka kamera: 12 MP+5 MP

Ön kamera: 5 MP

İşlemci: Snapdragon 625