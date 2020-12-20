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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
Haber Giriş: 20.12.2020 - 10:17 | Son Güncelleme:

Xiaomi telefon sahiplerine çok önemli uyarı

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Xiaomi telefon sahiplerine çok önemli uyarı
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Çin merkezli telefon üreticisi Xiaomi, Android işletim sistemi üzerine kurulu yeni arayüzü olan MIUI 12.5 sürümünü ne zaman kullanıcılara sunacağını açıkladı.

Dünya genelinde milyonlarca telefon satan ve Türkiye'de de öne çıkan isimlerden biri olan Xiaomi, daha çok fiyat-performans telefonlarıyla biliniyor. Şirketten yapılan açıklamada Xiaomi'nin yeni arayüz yazılımı MIUI 12.5'in üzerinde çalışıldığı ve Aralık ayının sonunda yayınlanacağı belirtildi.

Xiaomi'nin yazılım departmanı başkanı olan Jin Fan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada MIUI 12.5'in bu ayın sonunda yayınlanacağını belirtti ve Xiaomi Mi 11 ile birlikte duyurulacağını kaydetti. Yani yeni arayüz, yeni yıl ile birlikte, yeni bir amiral telefonla birlikte karşımıza çıkacak.

Xiaomi telefon sahiplerine çok önemli uyarı

MIUI 12.5 İLE GELEN YENİ ÖZELLİKLER

MIUI 12.5 güncellemesi, beraberinde bir dizi değişikliği de getirecek. Tüm kullanıcılara sunulması 2021 yılının ilk aylarını bulması beklenen güncelleme ile geliştirilmiş animasyonlar, yeni ses ve güç menüsü arayüzü, Masaüstü Modu, görüntüleri PDF'e dönüştürme özelliği, güncellenmiş kamera uygulaması kullanıcılara sunulacak.

HANGİ MODELLER GÜNCELLEMEYİ ALACAK?

Güncellemeyi alacak telefon modelleri ise henüz paylaşılmadı. Ancak MIUI 12 güncellemesini alan tüm telefonların 12.5'e yükseltilmesi bekleniyor.

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