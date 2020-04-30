Xiaomi Redmi Note 9S Türkiye fiyatı ortaya çıktı

Xiaomi, yeni akıllı telefonu Redmi Note 9S için düğmeye bastı. Orta seviye bir akıllı telefon olan Redmi Note 9S, 6.67 inç delikli IPS LCD ekranla geliyor. Qualcomm'un Snapdragon 720G işlemcisinden güç alan cihaz, 4 GB RAM'e ve 64 GB'lık dahili hafızaya sahip. Ancak microSD kart desteği sayesinde toplam hafıza artırılabilecek.

5020 mAh kapasiteli bataryadan enerjisini alan telefon, 18W hızlı şarj desteğine de sahip. Telefonun merak edilen bir diğer noktası ise kameraları... Cihazın arka yüzünden başlayalım: 48MP (f/1.8) ana, 8MP (f/2.2) ultra geniş açı, 5MP makro ve 2MP derinlik sensörü olmak üzere dörtlü kamera ile gelen Xiaomi Redmi Note 9S'in ön yüzünde ise 16 MP çözünürlüğünde görüntü alabilen bir kamera yer alıyor.

Türkiye genelinde siyah ve mavi renkli modelleriyle satışa sunulması planlanan cihaz, aynı zamanda 3.5 mm kulaklık yuvasını da üzerinde taşıyor.

Redmi Note 9S'in Türkiye fiyatı ise 2499 TL olarak belirlendi.