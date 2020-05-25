Xiaomi Redmi Note 9 Pro Türkiye'de satışa çıktı

Çin merkezli teknoloji üreticisi Xiaomi, yeni akıllı telefonu Redmi Note 9 Pro'yu Türkiye'ye getirdi. 6.67 inç'lik LCD ekran kullanan ürün, nokta çentik tasarıma sahip ve bu sayede ekran/kasa oranı oldukça yüksek. Parmak izi tarayıcısı ise cihazın yan kısmında bulunuyor.

Qualcomm'un Snapdragon 720G işlemcisinden güç alan telefon, 4 GB RAM'le geliyor ve 64 GB dahili hafızası bulunuyor. Cihazın 6 GB RAM'li 128 GB dahili hafızalı modeli de bulunuyor; ancak bu model henüz ülkemize gelmiş değil.

5020 mAh kapasiteli bataryadan enerjisini alan Redmi Note 9 Pro'nun kameraları da dikkat çekici. Arka yüzünde 4 kamera bulunan cihazın ana kamerası 64 MP çözünürlüğünde görüntü alabilirken, ana kamerayı 8 MP ultra geniş açılı kamera, 5 MP makro kamera ve 2 MP derinlik sensörü izliyor.

Redmi Note 9 Pro Türkiye fiyatı ise 3299 TL.