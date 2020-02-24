Xiaomi Redmi Note 9 Pro işte böyle görünüyor!

Xiaomi, yeni akıllı telefonu Redmi Note 9 Pro üzerinde son hazırlıklarını yapıyor. Tasarımı ortaya çıkan cihazın görüntüsünün Redmi Note 8'den çok daha farklı olduğu dikkat çekiyor. Ekranda damla çentik bulunmuyor; bunun yerine nokta çentik bulunuyor. Yani ekrana gömülü bir kameradan söz ediyoruz. Arka yüzde yer alan dikey kamera kurulumu ise bu modelde yerini yatay konsepte bırakmışa benziyor.



Arka panelde parmak izi tarayıcısının yer almaması, cihazın ekrana gömülü parmak izi tarayıcısıyla gelebilme ihtimalini kuvvetlendirirken, diğer yandan güç tuşuna da bu özelliğin entegre edilebilme ihtimali söz konusu.



MediaTek Helio G70 işlemciden güç alması beklenen Xiaomi Redmi Note 9 Pro'nun gelecek ay tanıtılması planlanıyor. Cihazın fiyat etiketiyle ilgili sızan bir bilgi ise henüz bulunmuyor.