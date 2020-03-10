Xiaomi Redmi Note 9 Pro geliyor! Özellikleri ortaya çıktı

Merakla beklenen ve lansmanı Coronavirüs nedeniyle internet üzerinden çevrimiçi olarak yapılacağı açıklanan Redmi Note 9 Pro modelinin özellikleri ortaya çıktı. Ishan Agarwal isimli internet kullanıcısından çıkan sızıntılara göre Redmi Note 9 Pro, 4 GB RAM ve Android 10 özelliklerine sahip olacak. Aynı zamanda Redmi Not 9 Pro 6.67 inçlik LCD ekrana ve 20:9 en-boy oranında karşımıza çıkacak.



Telefonun gücünü Snapdragon 720 işlemcisinden alacağı tahmin ediliyor. 64 GB’lık depolama alanına sahip olacak telefonun arkasında dörtlü kamera kurulumu olacak. Ana kameraya 8 Megapiksellik geniş açılı, 5 Megsapiksellik makro ve 2 megapiksellik derinlik sensörü eşlik edecek. Redmi Note 9 Pro'nun mavi, beyaz ve siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile karşımıza çıkması bekleniyor.



5020 mAh batarya ömrüne sahip olacağı belirtilen Redmi Note 9 Pro, 18W hızlı şarj etme özelliği ile gelecek.

Redmi Note 9 Pro’nun beklenen fiyat etiketi ise 200 dolar...