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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
Haber Giriş: 10.03.2020 - 10:46,Son Güncelleme:/

Xiaomi Redmi Note 9 Pro geliyor! Özellikleri ortaya çıktı

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Xiaomi Redmi Note 9 Pro geliyor! Özellikleri ortaya çıktı
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Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin yeni akıllı telefonu Redmi Note 9 Pro için geri sayım sürüyor. Cihaz henüz tanıtılmış olmasa da, özellikleri internete sızmış durumda.

Merakla beklenen ve lansmanı Coronavirüs nedeniyle internet üzerinden çevrimiçi olarak yapılacağı açıklanan Redmi Note 9 Pro modelinin özellikleri ortaya çıktı. Ishan Agarwal isimli internet kullanıcısından çıkan sızıntılara göre Redmi Note 9 Pro, 4 GB RAM ve Android 10 özelliklerine sahip olacak.  Aynı zamanda Redmi Not 9 Pro 6.67 inçlik LCD ekrana ve 20:9 en-boy oranında karşımıza çıkacak.

Telefonun gücünü Snapdragon 720 işlemcisinden alacağı tahmin ediliyor. 64 GB’lık depolama alanına sahip olacak telefonun arkasında dörtlü kamera kurulumu olacak. Ana kameraya 8 Megapiksellik geniş açılı, 5 Megsapiksellik makro ve 2 megapiksellik derinlik sensörü eşlik edecek. Redmi Note 9 Pro'nun mavi, beyaz ve siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile karşımıza çıkması bekleniyor.

5020 mAh batarya ömrüne sahip olacağı belirtilen Redmi Note 9 Pro, 18W hızlı şarj etme özelliği ile gelecek.

Redmi Note 9 Pro’nun beklenen fiyat etiketi ise 200 dolar...

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