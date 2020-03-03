Xiaomi Redmi Note 9 geliyor! İşte çıkış tarihi

Xiaomi, yeni akıllı telefonu Redmi Note 9 için düğmeye bastı. İnternette paylaşılan yeni görüntü, şirketin yeni telefonunu 12 Mart tarihinde görücüye çıkaracağını ortaya koyuyor. Cihazın teknik özelliklerinin büyük bir kısmı ise bilinmiyor; şirket sır gibi sakladığı cihazla ilgili kamerasına dikkat çekiyor ve daha önce hiçbir telefonda görülmeyen bir özelliğin Redmi Note 9'da yer alacağı vurgulanıyor. Ancak bu konuda da herhangi bir detay paylaşılmış değil.



Yayınlanan görsellere bakıldığında Redmi Note 9'un arka kamera kurulumunda kare modüle yer verildiği dikkat çekerken, cihazın oyun ve batarya ömrü konusunda da rakiplerini zorlayacağı dikkat çekiyor.





Daha önce satışa sunulan Redmi Note 8 serisi de satış hacmi konusunda önemli bir başarı elde etmiş ve rakiplerinin arasından düşük fiyatıyla sıyrılmayı başarmıştı.