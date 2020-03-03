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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
Haber Giriş: 03.03.2020 - 09:00,Son Güncelleme:/

Xiaomi Redmi Note 9 geliyor! İşte çıkış tarihi

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Xiaomi Redmi Note 9 geliyor! İşte çıkış tarihi
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Çinli Xiaomi'nin uzun süredir beklenen yeni amiral telefonu Redmi Note 9'un ne zaman tanıtılacağı ortaya çıktı. Arka yüzünde 4 kamera bulunması beklenen ve düşük fiyatı nedeniyle yüksek satış hacmine ulaşacağına kesin gözüyle bakılan ürün bakın ne zaman karşımızda olacak?

Xiaomi, yeni akıllı telefonu Redmi Note 9 için düğmeye bastı. İnternette paylaşılan yeni görüntü, şirketin yeni telefonunu 12 Mart tarihinde görücüye çıkaracağını ortaya koyuyor. Cihazın teknik özelliklerinin büyük bir kısmı ise bilinmiyor; şirket sır gibi sakladığı cihazla ilgili kamerasına dikkat çekiyor ve daha önce hiçbir telefonda görülmeyen bir özelliğin Redmi Note 9'da yer alacağı vurgulanıyor. Ancak bu konuda da herhangi bir detay paylaşılmış değil.

Yayınlanan görsellere bakıldığında Redmi Note 9'un arka kamera kurulumunda kare modüle yer verildiği dikkat çekerken, cihazın oyun ve batarya ömrü konusunda da rakiplerini zorlayacağı dikkat çekiyor. 

Xiaomi Redmi Note 9 geliyor İşte çıkış tarihi

Daha önce satışa sunulan Redmi Note 8 serisi de satış hacmi konusunda önemli bir başarı elde etmiş ve rakiplerinin arasından düşük fiyatıyla sıyrılmayı başarmıştı. 

ViewSonic monitör incelemesi Oyun monitorleriyle yakından tanınan bir isim olan ViewSonic’in yeni monitorü VX2758-C-mh Doom oynadık.
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