Xiaomi Redmi Note 8 Pro için sürpriz güncelleme uyarısı

Xiaomi, sessiz sedasız bir dizi telefon modeline Android 10 güncellemesini kademeli olarak dağıtmaya başladı. Yapılan açıklamaya göre Redmi Note 8 Pro ve Xiaomi Mi A3'ler Android 10'a terfi ediyor. A3 için yayınlanna güncelleme yaklaşık 1.3 GB alan kaplarken, Redmi Note 8 Pro için yayınlanan güncellemenin boyutu ise 1.9 GB'ı buluyor.



Android 10 güncellemesinin bu cihazlara yüklenmesiyle birlikte sistem genelinde gece modu aktif hale gelirken, yeni navigasyon butonu da dikkat çekecek. Elbette Şubat 2020 güvenlik güncellemesi de yine bu sürüm içinde yer aldığından telefonların güvenlik konusunda da büyük bir açığını kapatacağını söyleyebiliriz.



Android 10 güncellemesinin dağıtılmaya başladığı bu telefon modelleri bir yana, Android 11 için geri sayım sürüyor. Geliştirici sürümünün dağıtılmaya başlandığı Android 11'in final sürümünün yayınlanmasıyla birlikte Android 10'un pabucu da dama atılmış olacak.



