Xiaomi Redmi Note 8 Pro için sürpriz güncelleme
Çin merkezli teknoloji üreticisi Xiaomi'nin yeni akıllı telefonlarından biri olan Redmi Note 8 Pro için yeni bir güncelleme yayınlandı. Peki güncelleme, beraberinde ne getiriyor?
Xiaomi, Redmi Note 8 Pro sahipleri için sessiz sedasız bir güncelleme yayınladı. Güncellemenin daha çok güvenlik açıklarını kapatmak için hazırlandığı dikkat çekerken, dikkat çeken değişiklikler şöyle sıralandı:
- SIM uyumluluk sorunları giderildi
- Çift uygulamalarda konum hizmetlerini kullanılmamasına sebep hata giderildi
- Acil durum yayını bilgisinin düzgün bir şekilde görüntülenmemesine sebep olan hata da giderildi
Güncellemeyi indirebilmek için Ayarlar > Telefon Hakkında > Sistem Güncelleme yolunu takip etmeniz gerekiyor. Güncellemenin yüklenmesiyle birlikte telefonunuz bir kez yeniden başlatılacak ve güncellemenin kurulum işlemi sona ermiş olacak.
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