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Teknoloji
Haber Giriş: 01.07.2020 - 06:30,Son Güncelleme:

Xiaomi Redmi Note 8 Pro için sürpriz güncelleme

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Xiaomi Redmi Note 8 Pro için sürpriz güncelleme
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Çin merkezli teknoloji üreticisi Xiaomi'nin yeni akıllı telefonlarından biri olan Redmi Note 8 Pro için yeni bir güncelleme yayınlandı. Peki güncelleme, beraberinde ne getiriyor?

Xiaomi, Redmi Note 8 Pro sahipleri için sessiz sedasız bir güncelleme yayınladı. Güncellemenin daha çok güvenlik açıklarını kapatmak için hazırlandığı dikkat çekerken, dikkat çeken değişiklikler şöyle sıralandı:

- SIM uyumluluk sorunları giderildi

- Çift uygulamalarda konum hizmetlerini kullanılmamasına sebep hata giderildi

- Acil durum yayını bilgisinin düzgün bir şekilde görüntülenmemesine sebep olan hata da giderildi

Güncellemeyi indirebilmek için Ayarlar > Telefon Hakkında > Sistem Güncelleme yolunu takip etmeniz gerekiyor. Güncellemenin yüklenmesiyle birlikte telefonunuz bir kez yeniden başlatılacak ve güncellemenin kurulum işlemi sona ermiş olacak.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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