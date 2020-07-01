Xiaomi Redmi Note 8 Pro için sürpriz güncelleme

Xiaomi, Redmi Note 8 Pro sahipleri için sessiz sedasız bir güncelleme yayınladı. Güncellemenin daha çok güvenlik açıklarını kapatmak için hazırlandığı dikkat çekerken, dikkat çeken değişiklikler şöyle sıralandı:

- SIM uyumluluk sorunları giderildi

- Çift uygulamalarda konum hizmetlerini kullanılmamasına sebep hata giderildi

- Acil durum yayını bilgisinin düzgün bir şekilde görüntülenmemesine sebep olan hata da giderildi

Güncellemeyi indirebilmek için Ayarlar > Telefon Hakkında > Sistem Güncelleme yolunu takip etmeniz gerekiyor. Güncellemenin yüklenmesiyle birlikte telefonunuz bir kez yeniden başlatılacak ve güncellemenin kurulum işlemi sona ermiş olacak.



