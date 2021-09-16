Xiaomi Redmi Note 10S incelemesi

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Türkiye'nin hem Avrupa hem Orta Doğu pazarı için kilit noktada olduğunun Xiaomi de farkında. Dolayısıyla Türkiye'ye üretim üssü kuran ve bir yandan üretime başlarken diğer yandan istihdam da yaratan Xiaomi, hem ülkemize katmadeğer sağlıyor, hem de büyük fırsatların kapılarını açıyor.

Redmi 9C, fiyatına göre oldukça iyi bir telefondu. Bugün elimde gördüğünüz Redmi Note 10S ise özellikleriyle birçok kişinin dikkatini çekmeyi başaran, daha yüksek seviyede bir model. Redmi Note 10S’in en dikkat çeken yanlarından biri hiç şüphesiz kamera performansında gizli.



Telefonun arka yüzünde dörtlü kamera kurulumu yer alıyor. Ancak bu cihazı diğer telefonlarla karıştırmayın. Bu kameraların her biri işini çok iyi yapıyor. Bir kere kesinlikle şaşırtıcı derecede ayrıntılı görüntü yakalayabiliyor. Ana kameramız 64 MP çözünürlüğünde görüntü alabiliyor ve objektife giren kareleri oldukça detaylı bir şekilde ölümsüzleştirebiliyor. Bu çözünürlükte görüntüyü alabilmek için kamera ayarlarından Daha Fazla kısmına gelerek 64 MP ayarını seçmeniz yeterli.

Tabii iş sadece ana kamerayla bitmiyor. Ana kameraya eşlik eden 2 MP makro, 2 MP derinlik sensörü ve 118 derecelik görüş alanına sahip 8 MP ultra geniş açılı sensör de beklentileri fazlasıyla karşılıyor. Portre fotoğraf çekmeyi pek çoğumuz seviyoruz, bu açıdan 2 MP derinlik sensörünü kullanarak hayli başarılı çekimler yapabiliyoruz. Benim gibi makro çekimlere meraklıysanız Redmi Note 10S’in makro kamerasını da seveceksiniz. Kadraja çok daha fazlasını sığdırmak istediğiniz zamanlarda ise geniş açılı kamera imdadımıza yetişiyor ve tatmin edici sonuçlar elde edebiliyorsunuz.



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Gündüz çekimlerinde iddialı olan Redmi Note 10S, gece modu ile birlikte ışığın yetersiz olduğu anlarda da iyi çekimler yapabiliyor. Renk ve pozlamayı otomatik olarak ayarlayıp iyileştirme yapması sayesinde hava karardığında çekilen görüntülerden de memnun kalıyorsunuz.

Yetersiz ışık koşullarından bahsetmişken bu cihazın kamerasında sevdiğim bir başka özellik olan Pro Time-Lapse modunu anlatmazsak olmaz. Bu mod, olumsuz ışık koşullarında da gayet iyi çalışıyor ve hızlandırılmış çekim gündüzden geceye akarken dahi kalite bozulmuyor.



Redmi Note 10S’in dörtlü kamera kurulumu, gördüğünüz gibi pek çok farklı senaryoda kullanıcısının ihtiyacına yanıt verebiliyor. Kamera ayarlarından çok daha fazlasını da bulabilirsiniz. Belge ve dokümanların fotoğrafını çekmek için Belgeler modunu kullanabilirken, panaromik çekimler yapmak, sosyal medya hesaplarınızdan paylaşmak üzere sıra dışı kısa videolar çekmek ya da ağır çekim moduyla kendinize özgü hoş videolar çekebilirsiniz.

Redmi Note 10S, sadece bir kamera telefonu değil. Bu telefonu kullanıyorsanız uygulama ve oyunlardan da yüksek performans alabiliyorsunuz. MediaTek Helio G95 işlemci bu telefona güç veriyor ve özellikle de oyunlar söz konusu olduğunda üst düzey bir deneyim vadediyor. Hangi oyunu oynadığınızın ise hiçbir önemi yok.



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Oyunlara girdiğinizde Game Turbo özelliğinin de aktif olduğunu göreceksiniz. Bu özellik, her oyun için en uygun optimizasyon ayarlarını yaparken, daha akıcı bir oyun deneyimini mümkün hale getiriyor. Oyun oynarken bir yandan WhatsApp’ta yazışabilirken, ekran görüntüsü alabiliyor, ekran kaydına geçebiliyor ya da internet sitelerine girebiliyorsunuz. Yani tüm bunları yaparken oyunu kapatmanıza gerek yok.

Redmi Note 10S, güçlü performansını aynı zamanda bataryasına da borçlu. 5000 mAh kapasiteli bataryası sayesinde prizlerle eskisi kadar yüz göz olmuyoruz ve günlük koşturmaca içinde bize sorunsuz bir şekilde eşlik edebiliyor. Tabii uzun batarya ömrü, aynı zamanda hızlı şarj desteğini de arkasına almış. 33W hızlı şarj desteği ile çok kısa sürelerde telefonunuzu şarj edebilirsiniz.



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Batarya ömrünüzün daha uzun olmasını istiyorsanız Xiaomi size çeşitli seçenekler sunuyor. Pil ayarlarına girerek Pil tasarrufu modunu açabilir ya da Ultra pil tasarrufu ile telefonunuzun size çok daha uzun süreler eşlik etmesini sağlayabilirsiniz.Redmi Note 10S’in dikkatimi çeken bir başka özelliği de capcanlı renkler sunan AMOLED ekranı oldu. Görüntüleri çok daha çarpıcı bir şekilde ekrana yansıtabilmesi, kullanıcı deneyimini de bir üst seviyeye taşıyor. 6.43 inç büyüklüğündeki FHD+ nokta ekranıyla da birçok kullanıcı için yeterli.

Telefon satın alırken genelde ses performansına pek dikkat etmeyiz ve telefonların birçoğu da stereo ses desteğine sahip değildir. Oysa Redmi Note 10S, bu açıdan bir adım önde. Cihazın hem üst hem altında yer alan çift hoparlör, hem oyun oynarken hem de video izlerken içerikten daha fazla keyif almamızı sağlıyor.

Güvenlik tarafında ise seçim size kalmış. İster geleneksel şifrelerinizi kullanın, ister parmak izi sensörünü, isterseniz de yüz tanıma teknolojisini… Redmi Note 10S’in parmak izi tarayıcısı güç butonu üzerine yerleştirilmiş ve cihazın sağ kenarında yer alıyor. Parmağınız daha değer değmez tepki veriyor ve oldukça hızlı çalışıyor.



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Xiaomi, telefonlarının içinde olduğu gibi dış kısmında da ince işçiliğini konuşturan bir marka. Redmi Note 10S’te de bunu görebiliyor. Oldukça ince, 178 gram ağırlığıyla oldukça hafif bir telefon ve tabii kesinlikle şık bir tasarıma sahip. Ön yüzde damla çentik ekran tasarımı dikkat çekiyor ve ekran/kasa oranı yüzde 84 seviyesinde. Darbe ve çizilmelere karşı da Gorilla Glass 3, ekrana koruma sağlıyor.

Redmi Note 10S, Android 11 üzerine kurulu MIUI 12.5 sürümüyle çalışıyor ve arayüz ve uygulamalar bakımından da zengin bir kullanıcı deneyimi sunuyor.

Sonuç itibariyle Redmi Note 10S, genel hatlarıyla başarılı bir telefon olmuş. Üstelik Xiaomi’nin Türkiye’de ürettiği en son akıllı telefon modeli olması da altını çizmemiz gereken bir nokta. Bundan sonraki süreçte Xiaomi’nin daha üst seviye telefonlarını da Türkiye’de ürettiğini görmek pek şaşırtıcı olmayacak.