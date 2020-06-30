Xiaomi Redmi K40 nasıl olacak? İşte ilk bilgiler

Xiaomi'ye yakın kaynaklardan sızan bilgiye göre şirket Redmi K40 isminde yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor ve son hazırlıklarını yapıyor. Redmi K20 ile benzer şekilde pop-up kameraya sahip olması beklenen telefon (aç/kapa mekanizmalı ön kamera) bu sayede çentiksiz bir ekrana sahip olacak.

120 Hz ekran yenileme hızına sahip olması beklenen Redmi K40, 4500 mAh kapasiteli bataryadan enerjisini alacak ve 33W hızlı şarj desteğine sahip olacak. 5G desteğini de arkasına alması beklenen Redmi K40, MediaTek'in Dimensity 1000+ işlemcisini kullanması bekleniyor.

Redmi K20 / K20 Pro, Türkiye'de Xiaomi Mi 9T ve Mi 9T Pro adıyla satışa sunulmuştu. Redmi K40'ın ne zaman Türkiye'ye geleceği ve hangi ismi alacağı ise henüz netlik kazanmış değil.



