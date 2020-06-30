MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriXiaomi Redmi K40 nasıl olacak? İşte ilk bilgiler
GeriTeknoloji Xiaomi Redmi K40 nasıl olacak? İşte ilk bilgiler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Teknoloji
Haber Giriş: 30.06.2020 - 08:50,Son Güncelleme:

Xiaomi Redmi K40 nasıl olacak? İşte ilk bilgiler

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Xiaomi Redmi K40 nasıl olacak? İşte ilk bilgiler
Abone Olgoogle-news

Çinli Xiaomi'nin Redmi serisi altında görücüye çıkarması beklenen yeni akıllı telefonu Redmi K40'la ilgili bazı ayrıntılar gün yüzüne çıktı. Peki yeni Redmi K40 nasıl olacak?

Xiaomi'ye yakın kaynaklardan sızan bilgiye göre şirket Redmi K40 isminde yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor ve son hazırlıklarını yapıyor. Redmi K20 ile benzer şekilde pop-up kameraya sahip olması beklenen telefon (aç/kapa mekanizmalı ön kamera) bu sayede çentiksiz bir ekrana sahip olacak.

120 Hz ekran yenileme hızına sahip olması beklenen Redmi K40, 4500 mAh kapasiteli bataryadan enerjisini alacak ve 33W hızlı şarj desteğine sahip olacak. 5G desteğini de arkasına alması beklenen Redmi K40, MediaTek'in Dimensity 1000+ işlemcisini kullanması bekleniyor.

Redmi K20 / K20 Pro, Türkiye'de Xiaomi Mi 9T ve Mi 9T Pro adıyla satışa sunulmuştu. Redmi K40'ın ne zaman Türkiye'ye geleceği ve hangi ismi alacağı ise henüz netlik kazanmış değil.

Facebook'ta paylaştıklarınızı kimler görsün istersiniz ?Facebook'ta yapacağınız basit bir ayarla bundan sonra paylaşacağınız her şeyin Arkadaşlar'ınıza mı yoksa Herkes'e mi olduğunu belirleyebilirsiniz.
daha fazla video için
False
Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle