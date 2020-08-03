Xiaomi Redmi K30 Ultra için geri sayım

Fiyat/performans telefonlarıyla dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ilgi gören teknoloji üreticilerinden Xiaomi, yeni bir akıllı telefonu için son hazırlıklarını yapıyor. TENAA kayıtlarına göre cihazın muhtemel özellikleri belli oldu bile.

Tepesinde K30 Pro'larda olduğu gibi pop-up kamera bulunacak olan ürün, bu sayede ekranın çok daha büyük bir kısmını kullanıcıya bırakacak. MIUI 12 arayüzüyle kutusundan çıkması beklenen Redmi K30 Ultra, gücünü ise MediaTek Dimensity 1000'den alacak.

Arka yüzünde dörtlü kamera kurulumu bulunan ürünün ana kamerası 64 MP çözünürlüğünde görüntü alabiliyor. 6.67 inç'lik büyük bir ekrana sahip olan Redmi K30 Ultra, AMOLED ekran yapısını kullanıyor ve 2400x1080 piksel ekran çözünürlüğü sunuyor.

144 Hz gibi yüksek bir ekran yenileme oranına sahip olan Redmi K30 Ultra, 4400 mAh kapasiteli bataryasıyla geliyor. Ağırlığı 213 gram seviyelerinde olan telefonun farklı RAM ve dahili hafıza seçenekleri bulunacak.

6 GB / 8 GB RAM ile 128 GB / 512 GB dahili hafıza seçenekleriyle gelmesi beklenen ürünün 12 GB RAM'li modelinin de satışa sunulabileceği düşünülüyor.



