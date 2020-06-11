Xiaomi Redmi 9 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

6.53 inç'lik ekran büyüklüğüne sahip olan ve IPS LCD ekran kullanan Redmi 9, 2340x1080 piksel ekran çözünürlüğü sunuyor. Su damlası şeklinde çentiğe sahip olan ürünün ekranı ise Gorilla Glass 3 ile korunuyor.

Helio G80 işlemciden gücünü alan Redmi 9'da RAM ve dahili hafıza olarak iki seçeneğiniz bulunuyor: 3 GB / 4 GB RAM ve 32 GB / 64 GB dahili hafıza.

Kamera tarafına geldiğimizde ise ana kameranın 13 MP çözünürlüğünde görüntü alabildiğini görüyoruz. Ana kameraya 8 MP çözünürlüğündde ultra geniş açılı sensör eşlik ederken, ayrıca 5 MP makro kamera ve 2 MP derinlik sensörü de bulunuyor. Yani cihazın arka yüzünde ana kamerayla birlikte 4'lü kamera kurulumu yer alıyor.



5020 mAh kapasiteli bataryadan enerjisini alan Redmi 9, USB Type-C arabirimini kullanıyor ve cihazda ayrıca FM Radyo ile kızıl ötesi verici de bulunuyor.

Gelelim fiyatlara... Redmi 9'un 3 GB RAM + 32 GB dahili hafızalı modelini almak isteyenler 149 euro, 4 GB RAM + 64 GB hafızalı modeli almak isteyenler de 179 euro ödemesi gerekecek.

Cihaz, ilk etapta İspanya'da satışa sunuldu. Redmi 9'un Türkiye'ye ne zaman geleceği ise bilinmiyor.