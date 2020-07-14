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Teknoloji
Haber Giriş: 14.07.2020 - 09:25,Son Güncelleme:

Xiaomi Redmi 9 ne zaman çıkacak? Tarih belli oldu

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Xiaomi Redmi 9 ne zaman çıkacak? Tarih belli oldu
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Çin merkezli teknoloji üreticisi Xiaomi, Mi Band 5, Mi Scooter 2, Redmi 9 ve diğer yeni ürünlerini görücüye çıkarmaya hazırlanıyor. İşte o tarih...

Xiaomi, sadece telefon üretmekle kalmıyor; aynı zamanda elektrikli scooter, akıllı bileklik, akıllı tartı ve akıllı televizyona kadar pek çok farklı ürünle kullanıcılarının karşısına çıkıyor.

15 Temmuz tarihinde gerçekleştirilecek etkinlikte ise tüm bu yeni ürünler ilk kez sergilenecek. Şirketin bu etkinlikte yeni akıllı telefon serisi Redmi 9, akıllı bilekliği Xiaomi Mi Band 5, elektrikli scooter'ı Mi Scooter 2 ve 65 inç'lik OLED TV'si görücüye çıkacak.

Xiaomi Redmi 9 ne zaman çıkacak Tarih belli oldu

Xiaomi'nin yeni ekosistemini duyuracağı etkinlik internet üzerinden canlı yayınlanacak. Kullanıcılar Xiaomi'nin resmi YouTube kanalından ve Twitter ile Facebook hesaplarından etkinliği takip edebilecek.

Bu cihazlar dışında etkinlikte sürpriz bir ürün ise beklenmiyor.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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