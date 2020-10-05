Xiaomi, RAMDISK teknolojisini oyun severlere tanıttı

Akıllı telefon üreticisi Xiaomi, telefonlarda oyun performansını ikiye katlayan RAMDISK teknolojisini duyurdu. Bu teknoloji ile Xiaomi, akıllı telefonlardaki RAM’leri dahili depolama alanı olarak kullanmayı sağlıyor.

Oyun severleri heyecanlandıran bu teknoloji, şu an yalnızca Mi 10 Ultra kullanıcılarına sunuluyor. Game Center’daki ‘Hızlı Kurulum’ bölümünde ‘Oyun Deneme’ modunu aktif ettiğinizde 10’u aşkın oyunu RAM’e kurup oynayabilirsiniz.

Teknolojinin zamanla diğer telefonlarda da olacağı tahmin ediliyor. Çünkü günümüzde bilgisayar oyunlarının neredeyse tümü telefona taşındı. Otobüste, trende, dilediğiniz her yerde keyifle oynadığınız oyunlar için ise böyle bir teknoloji harika.