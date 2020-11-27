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Teknoloji
Haber Giriş: 27.11.2020 - 13:35 | Son Güncelleme:

Xiaomi ne anlama geliyor? CEO'su açıkladı

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Xiaomi ne anlama geliyor? CEO'su açıkladı
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Çin merkezli teknoloji üreticisi Xiaomi, telefonlarıyla olduğu kadar akıllı saat, akıllı bileklik, akıllı tartı, akıllı televizyon ve e-scooter gibi pek çok ürünüyle de bilinen bir marka. Peki Xiaomi'nin ismi ne anlama geliyor?

Şirketin CEO'su olan Lei Jun, merak edilen soruya açıklık getirdi. Jun, şirket için isim arayışında olduklarında akıllarına önce Türkçe karşılığı "Kızılyıldız", "Kırmızı Biber" ve "Siyah Pirinç" olan isimler geldiğini, sonradan bu isimlerden vazgeçildiğini söyledi.

Çin'in temel gıda maddesi olarak da bilinen pirinç anlamına gelen Mi ise ön plana çıkan bir isim oldu. Şirketin yatırımcılarından Liu Qin ise bu kelime üzerinden Xiaomi'yi türetti ve markanın ismi ortaya çıktı. Böylece Xiaomi ismi ortaya çıkmış oldu.

Turuncu kutu içerisinde MI logosuyla dikkat çeken marka, uzun bir süredir Türkiye'de de faaliyet gösteriyor ve daha çok fiyat/performans telefonlarıyla biliniyor.

Telefon alırken nelere dikkat edersiniz? Son teknolojiyi kullanan akıllı telefonlar sundukları özellikleriyle kullanıcıların pek çok açıdan hayatını kurtarıyor, bir an olsun yanlarından ayrılmıyor. Peki telefon alırken nelere dikkat etmeli?
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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