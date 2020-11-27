Xiaomi ne anlama geliyor? CEO'su açıkladı

Şirketin CEO'su olan Lei Jun, merak edilen soruya açıklık getirdi. Jun, şirket için isim arayışında olduklarında akıllarına önce Türkçe karşılığı "Kızılyıldız", "Kırmızı Biber" ve "Siyah Pirinç" olan isimler geldiğini, sonradan bu isimlerden vazgeçildiğini söyledi.

Çin'in temel gıda maddesi olarak da bilinen pirinç anlamına gelen Mi ise ön plana çıkan bir isim oldu. Şirketin yatırımcılarından Liu Qin ise bu kelime üzerinden Xiaomi'yi türetti ve markanın ismi ortaya çıktı. Böylece Xiaomi ismi ortaya çıkmış oldu.

Turuncu kutu içerisinde MI logosuyla dikkat çeken marka, uzun bir süredir Türkiye'de de faaliyet gösteriyor ve daha çok fiyat/performans telefonlarıyla biliniyor.



