Xiaomi Mi Watch Revolve tanıtıldı: İşte özellikleri

Çin merkezli teknoloji üreticisi Xiaomi, Hindistan'da gerçekleştirdiği etkinlikte yeni akıllı saati olan Mi Watch Revolve'un duyurusunu yaptı. 1.39 inç ekran büyüklüğüne sahip olan saat, 326 piksel yoğunluğuna sahip.

450 nit parlaklık seviyesi sunan ürün, AMOLED ekran kullanıyor. Cihazda ayrıca Always On Display özelliği de bulunuyor. Yani saate bakmadığınızda da düşük parlaklıkta saat ekranı görünmeye devam ediyor.

Kalp atış hızını yakından takip eden Xiaomi Mi Watch Revolve, stres seviyesini de ölçüyor. Saatle birlikte uyuduğunuzda da uyku süresi ve uyku kalitesi ölçümü de yapılabiliyor.



VO2 Max yani maksimum oksijen tüketimi ölçümü de yapabilen Mi Watch Revolve, 10 farklı spor modunu desteklerken gerçek zamanlı olarak hava tahminini kullanıcısıyla paylaşıyor.

5 ATM seviyesine kadar suya dayanıklı bir yapıda olan ürün, aktif kullanımda güne kadar batarya ömrü sunarken bu süre ekonomi modunda 14 güne kadar çıkıyor.

Cihazın fiyaı ise 149 dolar olarak belirlendi.



