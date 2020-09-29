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Teknoloji
Haber Giriş: 29.09.2020 - 13:59 | Son Güncelleme:

Xiaomi Mi Watch Revolve tanıtıldı: İşte özellikleri

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Xiaomi Mi Watch Revolve tanıtıldı: İşte özellikleri
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Xiaomi, beklendiği gibi yeni akıllı saati Mi Watch Revolve'u duyurdu. İşte saatin öne çıkan özellikleri...

Çin merkezli teknoloji üreticisi Xiaomi, Hindistan'da gerçekleştirdiği etkinlikte yeni akıllı saati olan Mi Watch Revolve'un duyurusunu yaptı. 1.39 inç ekran büyüklüğüne sahip olan saat, 326 piksel yoğunluğuna sahip.

450 nit parlaklık seviyesi sunan ürün, AMOLED ekran kullanıyor. Cihazda ayrıca Always On Display özelliği de bulunuyor. Yani saate bakmadığınızda da düşük parlaklıkta saat ekranı görünmeye devam ediyor.

Kalp atış hızını yakından takip eden Xiaomi Mi Watch Revolve, stres seviyesini de ölçüyor. Saatle birlikte uyuduğunuzda da uyku süresi ve uyku kalitesi ölçümü de yapılabiliyor.

Xiaomi Mi Watch Revolve tanıtıldı: İşte özellikleri

VO2 Max yani maksimum oksijen tüketimi ölçümü de yapabilen Mi Watch Revolve, 10 farklı spor modunu desteklerken gerçek zamanlı olarak hava tahminini kullanıcısıyla paylaşıyor.

5 ATM seviyesine kadar suya dayanıklı bir yapıda olan ürün, aktif kullanımda güne kadar batarya ömrü sunarken bu süre ekonomi modunda 14 güne kadar çıkıyor.

Cihazın fiyaı ise 149 dolar olarak belirlendi.

Oppo Watch Türkiye'de! Yakından inceledikOppo, ilk akıllı saati Oppo Watch ile Türkiye'de kullanıcılarının karşısına çıkıyor. 41mm ve 46mm olmak üzere iki farklı boyutta gelen Oppo Watch'da her biri sesli koçluk desteğine sahip, fitness koşusu, yağ yakma koşusu, açık havada yürüyüş, açık havada bisiklete binme ve yüzme olmak üzere beş egzersiz modu bulunuyor. Fiziksel verilerinizi doğru bir şekilde izleyen akıllı saatte, 5 dakikalık egzersiz videoları da boş zamanlarınızı değerlendirmenizde size yardımcı oluyor. Dolayısıyla en yoğun zamanınızda bile saatinize yapacağınız birkaç dokunuşla formda kalabiliyorsunuz. Her zaman açık olan nabız izleme özelliği de hem egzersiz yaparken hem de dinlenirken sağlığınızı takip ediyor. İleri düzey uyku izleme özelliği de her gece uyku durumunuzla ilgili kayıt tutuyor. Kapalı ortamda kürek çekme ve kitesurfing gibi egzersizler de dahil olmak üzere, 100'ün üzerinde farklı spor seçeneğinin bulunduğu Google Fit de bu tabloya eklendiğinde Oppo Watch ideal bir fitness partnerine dönüşüyor. İşte ürünün öne çıkan tüm özellikleri...(Sponsorlu İçerik)
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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