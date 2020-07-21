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hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 21.07.2020 - 07:45,Son Güncelleme:

Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Basic Türkiye'de satışa çıktı

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Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Basic Türkiye'de satışa çıktı
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Xiaomi'nin yeni kablosuz kulaklıklarından Mi True Wireless Earphones 2 Basic, Türkiye'de satışa sunuldu. İşte ürünün öne çıkan özellikleri ve Türkiye fiyatı...

Xiaomi'nin geliştirdiği ve Türkiye'de satışa sunduğu yeni kulaklığı Mi True Wireless Earphones 2 Basic, tek bir tam şarjla 5 saat kesintisiz kullanım sunuyor, taşıma kutusuyla gerçekleştirilebilen üç ek şarj işlemiyle toplam batarya ömrü 20 saate ulaşıyor. 

Çift mikrofonlu ortam gürültüsü engelleme teknolojisiyle dikkat çeken kulaklıklar bir mikrofonla arka plan gürültüsünü filtre ederken diğer mikrofonla kullanıcı sesini yakalıyor.

Otomatik kulak içi algılama özelliğine gelelim. Mi True Wireless Earphones 2 Basic, kulak içi algılama özelliğiyle kulaklıklardan biri çıkarıldığı anda müziği otomatik olarak durduruyor. Pek çok kulaklıkta artık görmeye alıştığımız bir özellik.

Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Basic Türkiyede satışa çıktı

Gelişmiş SBC/AAC codec’lerine destek veren ve 14.2 mm geniş dinamik sürücüler içeren cihaz, farklı türden cihazlarla sorunsuz çalışıyor. Yani cihaz sınırlaması yok. Pek çok cihazda uyumlu çalışabiliyor. 

Mi Ture Wireless Earphones 2 Basic, 249 TL fiyatla satışa sunulmuş durumda.

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