Xiaomi Mi Smart Band 5'in Türkiye fiyatı belli oldu

Mi Smart Band 5, içerdiği 1.1 inç renkli AMOLED ekranla görüntü alanını önceki modele kıyasla yüzde 20 artırıyor. 5 ATM suya dayanıklılık sertifikasına sahip ürün, havuzdan piste ya da sörften duşa kadar ıslak ya da kuru fark etmeksizin birçok ortamda sorunsuz çalışabiliyor. Mi Smart Band 5, salon bisikleti, eliptik bisiklet, yoga, kondisyon küreği ve ip atlama dahil olmak üzere 11 egzersiz modu ile geliyor.

Ürün, fitness yanında PPG nabız ölçer alıcısıyla artık yüzde 50 oranında daha doğru sonuçlar elde ediyor. Bu sayede kalp sağlığını ve aynı zamanda uyku durumunu, stres seviyesini ve hatta aylık periyodu yakın takibe alabiliyor. Bu cihaz, ek olarak tüm bilgileri bir araya toplayıp sağlık seviyesinin anlaşılmasını sağlayan Kişisel Aktivite İstihbaratı (PIA) değerini de elde ediyor.



Mi Smart Band 5’in bataryası, daha geniş ekrana ve yeni eklenen özelliklere güç vermek üzere 14 güne kadar aralıksız kullanım desteği sağlıyor. Mi Smart Band 5’in tamamıyla yeni şarj çözümü sayesinde şarj etme zamanı geldiğinde cihazın banttan çıkarılmasına gerek kalmıyor. Manyetik arka kısım kullanılarak şarj ünitesine yerleştirilip ve işleme başlanabiliyor.

Mi Smart Band 5, 329 TL fiyat etiketiyle satışa sunulmuş durumda.



