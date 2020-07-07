Xiaomi Mi Smart Band 4C tanıtıldı! İşte özellikleri

Xiaomi, yeni akıllı bilekliği Xiaomi Mi Smart Band 4C'yi sahneye çıkardı. Mi Band 5'in ardından duyurusu yapılan yeni bileklik, tasarım olarak Mi Band 5'i andırıyor olsa da farklı özelliklere sahip. 1.08 inç'lik ekran büyüklüğüne sahip olan ürün, 128x220 piksel ekran çözünürlüğü sunuyor ve TFT bir ekrana sahip. Ayrıca ekran parlaklığı da 200 nit'e ulaşıyor.

14 gün batarya ömrüne sahip olan Xiaomi Mi Smart Band 4C, iki saat gibi bir sürede tam şarj olabiliyor ve içerisinde 130 mAh kapasiteli bir batarya bulunuyor. Cihazı şarj edebilmek için ise üzerinde bulunan USB yuvasını kullanmak yeterli.

5 farklı spor modunu takip edebilen Xiaomi Mi Smart Band 4C ile açık hava koşusu başta olmak üzere bisiklet, hızlı yürüyüş ve koşu bandı gibi modları kullanabiliyorsunuz.



Adımlarınızı da yakın takibe alan Xiaomi Mi Smart Band 4C, bir süre hareketsiz kaldığınızda da sizi uyarmayı ihmal etmiyor. 13 gram ağırlığında olan ürün, aynı zamanda suya dayanıklı yapısıyla dikkat çekiyor ve 5ATM'ye kadar su geçirmiyor.

Ürünün fiyatı 21 euro olarak belirlenirken, cihazın gelecek haftalarda satışa sunulması planlanıyor.