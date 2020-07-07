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Teknoloji
Haber Giriş: 07.07.2020 - 07:17,Son Güncelleme:

Xiaomi Mi Smart Band 4C tanıtıldı! İşte özellikleri

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Xiaomi Mi Smart Band 4C tanıtıldı! İşte özellikleri
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Akıllı telefonlarıyla olduğu kadar akıllı bilekleriyle de tanınan Xiaomi, yeni ürünü Xiaomi Mi Smart Band 4C'yi gün yüzüne çıkardı. İşte Xiaomi'nin yeni akıllı bilekliğinin tüm özellikleri ve fiyatı...

Xiaomi, yeni akıllı bilekliği Xiaomi Mi Smart Band 4C'yi sahneye çıkardı. Mi Band 5'in ardından duyurusu yapılan yeni bileklik, tasarım olarak Mi Band 5'i andırıyor olsa da farklı özelliklere sahip. 1.08 inç'lik ekran büyüklüğüne sahip olan ürün, 128x220 piksel ekran çözünürlüğü sunuyor ve TFT bir ekrana sahip. Ayrıca ekran parlaklığı da 200 nit'e ulaşıyor.

14 gün batarya ömrüne sahip olan Xiaomi Mi Smart Band 4C, iki saat gibi bir sürede tam şarj olabiliyor ve içerisinde 130 mAh kapasiteli bir batarya bulunuyor. Cihazı şarj edebilmek için ise üzerinde bulunan USB yuvasını kullanmak yeterli.

5 farklı spor modunu takip edebilen Xiaomi Mi Smart Band 4C ile açık hava koşusu başta olmak üzere bisiklet, hızlı yürüyüş ve koşu bandı gibi modları kullanabiliyorsunuz.

Xiaomi Mi Smart Band 4C tanıtıldı İşte özellikleri

Adımlarınızı da yakın takibe alan Xiaomi Mi Smart Band 4C, bir süre hareketsiz kaldığınızda da sizi uyarmayı ihmal etmiyor. 13 gram ağırlığında olan ürün, aynı zamanda suya dayanıklı yapısıyla dikkat çekiyor ve 5ATM'ye kadar su geçirmiyor.

Ürünün fiyatı 21 euro olarak belirlenirken, cihazın gelecek haftalarda satışa sunulması planlanıyor.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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