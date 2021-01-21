Xiaomi Mi Notebook 14 satışa çıktı

Xiaomi'nin geliştirdiği bu dizüstü bilgisayarını diğer modellerden ayıran en önemli özellik entegre bir yapıda gelen 720p çözünürlüklü web kamerasının bulunması. Kamera, cihazın üst ekran çerçevesinin üzerinde bulunuyor.

14 inç'lik ekran büyüklüğüne sahip olan ürün, 178 derecelik görüş açısı sunarken, gücünü ise Intel Core i5 10210U Comet Lake model işlemciden alıyor. En üst versiyonda 512 GB SSD ve 8 GB DDR4 RAM'in yanı sıra Nvidia MX250 ekran kartı var.

Üzerinde iki adet USB 3.1 ve bir adet USB 2.0 girişi bulunduran ürün, aynı zamanda 3.5 mm kulaklık yuvası ile HDMI bağlantı noktasına sahip. 65W güç adaptörü ile şarj ve 10 saate kadar batarya ömrü sunan ürün stereo hoparlörlere sahip.



DTS ses teknolojisini kullanan ve makas klavye tasarımıyla dikkat çeken Xiaomi Mi Notebook 14, Bluetooth 5.0 desteğine de sahip. Ağırlığı 1.5 kg seviyelerinde olan ürün, 18 mm kalınlığında.

Cihaz, üç farklı modele sahip ve fiyatlar şöyle:

8/256 GB + Intel UHD Graphics 620: 600 dolar

8/512 GB + Intel UHD Graphics 620: 640 dolar

8/512 GB + Nvidia MX250: 680 dolar