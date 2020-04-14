Xiaomi Mi Note 10 Pro Türkiye fiyatı düştü
Çin merkezli teknoloji markası Xiaomi'nin yakın zaman önce Türkiye'de satışa sunulan telefonu Mi Note 10 Pro'nun fiyatı yeniden düştü.
Fiyat/performans telefonlarıyla bilinen Xiaomi'nin Türkiye'de satışa sunduğu yeni telefonlardan biri de Xiaomi Mi Note 10 Pro... 6 bin TL'nin üzerinde bir fiyat etiketiyle haftalardır satışta olan ürün, şu günlerde ise sürpriz bir indirimle dikkat çekiyor. Cihazın fiyatı 5600 TL seviyelerine düşerken, Xiaomi'nin bu fiyatı daha da düşürüp düşürmeyeceği merak konusu.
XIAOMI MI NOTE 10 PRO ÖZELLİKLERİ
Ekran Boyutu: 6.47 İnç
Dahili Depolama: 256 GB.
Bellek (RAM): 8 GB
Batarya Kapasitesi: 5260 mAh
Hat Sayısı: Çift Hat
Hızlı şarj ve 4.5G desteği
Qualcomm Snapdragon 865 işlemci
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