Xiaomi Mi Note 10 Lite incelemesi

Xiaomi genel olarak fiyat/performans telefonlarıyla bilinir. Özellikle Redmi serisi telefonlar bu nedenle şirket için ayrı bir öneme sahip. Mi serisinin öne çıkan telefonlarından biri de Mi Note 10 Lite ismini taşıyor. Önce teknik özelliklerine göz atalım:

6.47 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Mi Note 10 Lite, Gorilla Glass 5 cam teknolojisini kullanıyor. Bu teknoloji artık standart halini aldığı için bu cihazda görmek şaşırtıcı değil. Bu sayede cihazın ekranı darbelere karşı daha dayanıklı bir yapıda oluyor.



Diğer yandan bu ekran büyüklüğü ile birlikte 1080x2340 piksel ekran çözünürlüğü kullanıcılara sunuluyor. AMOLED ekran teknolojisini kullanan Mi Note 10 Lite, 398 ppi değerine ulaşabilirken, işlemci tarafında da hayli iddialı.

Qualcomm'un Snapdragon 730G işlemcisinden gücünü alan cihaz, yüksek bir performansa sahip; zira 8 çekirdekli olan bu işlemci telefonun çok daha yüksek performansta çalışmasına imkan veriyor. Özellikle yeni oyunları deneyimlerken bunu daha rahat anlıyorsunuz. Oyunlar akıcı bir şekilde oynanabilirken, takılma sorunu söz konusu olmuyor.



64 GB veya 128 GB dahili hafıza seçenekleri sunan Mi Note 10 Lite, 6 GB RAM ile kutusundan çıkıyor. Şimdi telefonun merak edilen bir diğer yanına, kameralarına gelelim.

Mi Note 10 Lite'ın arka yüzünde 4 ve önde 1 olmak üzere toplam 5 kamerası var. Cihazın ana kamerası 64 megapilsel çözünürlüğünde görüntü alabiliyor ve f/1.9 diyafram değerinde. Geriye kalan kameralardan geniş açılı kamera 8 megapiksel çözünürlüğünde ve f/2.2 diyafram değerine sahip, makro kamera 2 ve son kamera olan derinlik algılayıcısı kamera da 5 megapiksel çözünürlüğe ve f/2.4 diyafram değerine sahipler. Ön kamera ise 16 megapiksel çözünürlüğünde, f/2.5 diyaframa sahip bir değer ile karşımıza çıkıyor.

Bataryaya geldiğimizde bizi 5260 mAh kapasiteli bir pil karşılıyor. Yeni bir telefon alacakların dikkat etmesi gereken noktalardan biri olan batarya kapasitesi, genelde göz ardı edilir; ancak önemli bir noktadır. 5000 mAh ve üzeri kapasiteli modeller önceliğinizde olmalı.

30W hızlı şarj desteğine sahip olan Mi Note 10 Lite, yaklaşık 1 saat içinde yüzde 0'dan yüzde 100'e şarj olabiliyor. WiFi 5, Bluetooth 5 ve NFC teknolojileri de bu cihazca destekleniyor.



Sonuç itibariyle bir telefon için 4 bin TL'nin üzerinde bir bütçeniz yoksa, daha uygun fiyatlı bir model bakıyorsanız Mi Note 10 Lite, seçeneklerinizin arasında olabilir.