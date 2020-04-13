Xiaomi Mi Note 10 Lite geliyor: İşte özellikleri

Xiaomi, Mi Note 10 Lite isimli yeni bir telefonu gün yüzüne çıkarmaya hazırlanıyor. Tayland Ulusal Yayın ve Telekomünikasyon Komisyonu'nun internet sitesinde ilk kez ismi görüntülenen telefonun teknik özellikleri paylaşılmasa da, bazı özellikleri şirkete yakın kaynaklardan sızan bilgiler ışığında ortaya çıkmış durumda.

Qualcomm'un Snapdragon 730G işlemcisinden güç alması beklenen telefon, 6.47 inç'lik ekran büyüklüğüne sahip. FullHD+ AMOLED ekran kullanan Xiaomi Mi Note 10 Lite, 30W hızlı şarj desteğine de sahip ve kısa sürede şarj olabiliyor. Cihaz, aynı zamanda 5260 mAh kapasiteli batarya kullanıyor.



Cihazın arka yüzünde ise 5'li kamera kurulumu dikkat çekiyor. 64 MP olan ana kameraya 8 + 8 + 5 + 2 megapiksel sensöre sahip diğer kameralar eşlik ediyor. Cihazda ultra geniş açılı sensör, makro sensör ve derinlik sensörü de bulunuyor.

Telefonun ön yüzünde ise 16 MP çözünürlüğünde görüntü alabilen kamera yer alıyor.

Android 9 işletim sistemiyle kutusundan çıkması beklenen Xiaomi Mi Note 10 Lite'ın Android 10 güncellemesini de kısa sürede alması bekleniyor.



