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Teknoloji
Haber Giriş: 16.07.2020 - 08:27,Son Güncelleme:

Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 duyuruldu: İşte özellikleri

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 duyuruldu: İşte özellikleri
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Çin merkezli teknoloji üreticilerinden Xiaomi, bu kez yeni bir akıllı telefonuyla değil, elektrikli scooter'ıyla kullanıcılarının karşısına geçti. İşte karşınızda Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2...

Xiaomi, yeni bir elektrikli scooter tasarladı; ismini de Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 koydu. Tek şarj ile 45 km yol kat edebilen scooter, 25 km/s hıza ulaşabiliyor. Ayrıca ürünün yüzde 20 eğimli yükseklikleri çıkacak şekilde tasarlandığını da belirtmek gerekiyor.

300W motordan güç alan ürün, üzerinde dahili LCD ekran barındırıyor. Bu ekran üzerinden scooter'la ilgtili pek çok bilgiye erişebiliyorsunuz. Bluetooth ile telefonlara bağlanabilen Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2, aynı zamanda çift fren sistemine sahip ve bu sayede şok emici basınçlı tekerleklerin sarsıntıları azalttığı söylenebilir.

Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 duyuruldu: İşte özellikleri

499 euro'dan satışa sunulması beklenen ürünün bir de Mi Electric Scooter Pro 2 AMG Mercedes Petronas F1 isimli modeli de olacak. Ancak bu modelle ilgili detaylı bir bilgi henüz paylaşılmış değil.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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