Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 duyuruldu: İşte özellikleri

Xiaomi, yeni bir elektrikli scooter tasarladı; ismini de Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 koydu. Tek şarj ile 45 km yol kat edebilen scooter, 25 km/s hıza ulaşabiliyor. Ayrıca ürünün yüzde 20 eğimli yükseklikleri çıkacak şekilde tasarlandığını da belirtmek gerekiyor.

300W motordan güç alan ürün, üzerinde dahili LCD ekran barındırıyor. Bu ekran üzerinden scooter'la ilgtili pek çok bilgiye erişebiliyorsunuz. Bluetooth ile telefonlara bağlanabilen Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2, aynı zamanda çift fren sistemine sahip ve bu sayede şok emici basınçlı tekerleklerin sarsıntıları azalttığı söylenebilir.



499 euro'dan satışa sunulması beklenen ürünün bir de Mi Electric Scooter Pro 2 AMG Mercedes Petronas F1 isimli modeli de olacak. Ancak bu modelle ilgili detaylı bir bilgi henüz paylaşılmış değil.



